Tiết thao giảng của cô trò trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Lam Thành, Nghệ An).

Không chỉ là dịp để giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, các hoạt động còn khơi dậy hứng thú học tập, tinh thần chủ động, sáng tạo của học sinh và lan tỏa tình yêu nghề giáo.

Những giờ học khơi dậy niềm vui khám phá

Tại Trường Mầm non Nghĩa Lộc (xã Nghĩa Lộc), niềm vui hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay càng thêm ý nghĩa khi cô giáo Phạm Thị Kiên, Hiệu trưởng nhà trường, được tôn vinh là Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực, đóng góp của nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục.

Năm học 2026 – 2027, sau quá trình sáp nhập các trường Mầm non Nghĩa Lộc 1, Nghĩa Lộc 2 và Nghĩa Long, quy mô nhà trường hiện được tổ chức tại 5 điểm trường, phục vụ gần 1.000, với đội ngũ gần 100 cán bộ, giáo viên. Đây cũng là ngôi trường vùng đặc thù với hơn 30% số trẻ là con em đồng bào công giáo, bên cạnh đó có nhiều trẻ dân tộc thiểu số, con gia đình hộ nghèo, cận nghèo.

Cô và trẻ Trường Mầm non Nghĩa Lộc (Nghệ An).

Việc quản lý một cơ sở giáo dục có quy mô lớn, địa bàn phân tán đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức điều hành. Để tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo mối đoàn kết trong giáo viên và các phân hiệu, điểm trường, Trường Mầm non Nghĩa Lộc cũng tổ chức các hoạt động thăm lớp, dự giờ các tiết giáo dục, chăm sóc trẻ, hoạt động trải nghiệm…

“Việc thăm lớp, dự giờ đối với giáo viên chỉ mang tính chất hỗ trợ, góp ý nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy học, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Ban giám hiệu không đưa vào tiêu chí đánh giá, thi đua, gây áp lực thành tích cho giáo viên, nhất là trong dịp tri ân ngày nhà giáo. Vì vậy, giáo viên rất vui vẻ khi được cán bộ ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn thăm lớp, dự giờ”, cô Trần Thúy Liên – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Lộc cho hay.

Hoạt động trải nghiệm ngoài trời của cô giáo và các cháu Trường Mầm non Nghĩa Lộc.

Cũng theo đại diện nhà trường, không chỉ dịp 20/11, mà xuyên suốt năm học, nhà trường duy trì hoạt động bồi dưỡng chuyên môn định kỳ hằng tháng, tạo điều kiện để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa các điểm trường, chủ động đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.

Theo cô Phạm Thị Kiên – Hiệu trưởng, Trường Mầm non Nghĩa Lộc được Sở GD&ĐT Nghệ An lựa chọn là một trong 7 trường trên tổng số 310 trường mầm non toàn tỉnh tham gia thí điểm mô hình “Trường mầm non mới”. Đây là cơ hội để nhà trường tiếp tục đổi mới hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ với sự hướng dẫn, hỗ trợ của ngành Giáo dục.

“Trường học hạnh phúc” lấy giáo dục đạo đức nhà giáo và tình yêu thương trẻ làm nền tảng cũng được địa phương vận dụng, nhân rộng tại các trường trên địa bàn xã. Qua đó, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo sự gắn kết giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Hưng Nguyên, Nghệ An), cô giáo Dương Thị Cảnh cùng học sinh lớp 1A1 tổ chức tiết Toán với nội dung phép cộng trong phạm vi 10. Để giúp học sinh làm quen với những phép tính đầu đời, giáo viên sử dụng hình ảnh trực quan và các tình huống gần gũi được trình chiếu trên màn hình. Từ hình ảnh những bạn nhỏ vui chơi, đồ vật quen thuộc, học sinh được quan sát, đếm số lượng, nêu phép tính và tìm kết quả.

Giáo viên Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái tổ chức hoạt động cho học sinh trong tiết dạy học minh họa.

Trong quá trình học, các em sử dụng bảng con để thực hiện phép tính, giơ đáp án và mạnh dạn phát biểu trước lớp. Với học sinh lớp 1, những hoạt động này không chỉ giúp củng cố kiến thức về phép cộng mà còn góp phần hình thành nề nếp học tập, khả năng tập trung và sự tự tin khi trình bày ý kiến.

Tương tự, cô giáo Hà Thị Quỳnh Trang cùng học sinh lớp 4C1 mang đến tiết học bài “Vai trò của ánh sáng” (Tiết 2) với nhiều hoạt động khám phá thú vị. Mở đầu bằng hoạt động “Phóng viên nhí”, học sinh được đặt câu hỏi, phỏng vấn và chia sẻ những hiểu biết về tác dụng của ánh sáng trong cuộc sống. Qua cách tổ chức này, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức từ giáo viên mà còn tự tìm kiếm thông tin, diễn đạt suy nghĩ và liên hệ với những trải nghiệm hằng ngày.

Những hoạt động chuyên môn và giờ học thiết thực cũng được tổ chức ở nhiều khối lớp khác, tạo không khí thi đua dạy học sôi nổi trong dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Mỗi giáo viên lựa chọn cách tiếp cận khác nhau, phù hợp với đặc điểm môn học, lứa tuổi, nhưng đều hướng đến việc phát huy tính tích cực, chủ động của người học.

Tự hào và yêu thêm nghề giáo

Trường THCS Mường Ham (xã Mường Ham, Nghệ An) đóng ở địa bàn vùng sâu, vùng xa với hầu hết học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với các tiết dạy minh họa, khuyến khích đổi mới phương pháp giảng dạy.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thư thực hiện tiết Ngữ văn lớp 9A1 về cách dẫn trực tiếp và gián tiếp; cô giáo Trần Hoàng Ngân đảm nhận tiết Toán lớp 6A1 với bài “Tập hợp các số nguyên”. Các giáo viên đã vận dụng phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế học liệu, tổ chức hoạt động, giúp bài giảng trực quan, tăng tương tác.

Ban giám hiệu Trường THCS Mường Ham (xã Mường Ham, Nghệ An) chúc mừng giáo viên hoàn thành tiết dạy thao giảng.

Cô Trần Hoàng Ngân chia sẻ, thông qua sinh hoạt chuyên môn, giáo viên trong trường có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhìn nhận hiệu quả của từng phương pháp tổ chức dạy học. Với đặc thù trường vùng cao, học sinh dân tộc thiểu số, mỗi giờ dạy, trang giáo án của thầy cô không có mẫu số chung, mà phù hợp, linh hoạt với đặc thù, khả năng tiếp nhận của các em. Việc ứng dụng AI vào dạy học với cái clip, hiệu ứng mô phỏng kích thích sự tìm tòi, khám phá kiến thức đối với học sinh. Đây cũng là hoạt động thiết thực để mỗi thầy cô tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Theo cô giáo, ở địa bàn vùng sâu vùng xa này, sự hào hứng của học sinh đối với tiết học, sự chuyên cần chăm chỉ đến trường chính là món quà ý nghĩa nhất đối với thầy cô trong dịp kỷ niệm 20/11.

Những ngày tháng 11, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) tiếp tục triển khai các tiết dạy nghiên cứu bài học minh họa, đặc biệt có kết hợp với hoạt động dự giờ thực hành sư phạm của sinh viên đang kiến tập tại trường.

Tiết thực hành Hóa học trong giờ trao đổi, sinh hoạt chuyên môn tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Điểm đáng chú ý của hoạt động không chỉ nằm ở việc giáo viên trực tiếp thực hiện các tiết dạy minh họa, mà còn ở quá trình dự giờ, quan sát và trao đổi chuyên môn. Qua việc theo dõi hoạt động học tập của học sinh, giáo viên có thêm cơ hội đánh giá cách tổ chức bài giảng, mức độ tiếp nhận kiến thức, những điểm phù hợp và nội dung cần điều chỉnh.

Việc kết hợp nghiên cứu bài học với hoạt động thực hành sư phạm cũng tạo cầu nối giữa nhà trường phổ thông và cơ sở đào tạo giáo viên. Sinh viên có điều kiện quan sát thực tế lớp học, tìm hiểu cách giáo viên xử lý tình huống sư phạm, tổ chức hoạt động và tương tác với học sinh. Đây là trải nghiệm thiết thực giúp các giáo viên tương lai từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp.

Cùng với hoạt động chuyên môn, các hoạt động giáo dục, trải nghiệm khác cũng được trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức sôi nổi. Trong đó, ngày hội trải nghiệm - sáng tạo: "Tôn sư trọng đạo - ươm mầm tương lai" đem lại nhiều cảm xúc, ý nghĩa cho cả thầy lẫn trò.

ngày hội trải nghiệm - sáng tạo: "Tôn sư trọng đạo - ươm mầm tương lai" tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

“Tôn sư trọng đạo” không chỉ được nói bằng lời, mà được học sinh Huỳnh Thúc Kháng thể hiện bằng chính sự nhiệt huyết, tài năng và những điều đẹp đẽ mình tạo nên. Ngày hội không chỉ có học sinh tham gia, mà còn có sự đồng hành của thầy cô, sự cổ vũ, ủng hộ từ phụ huynh.

Đồng hành với các con trong ngày hội trải nghiệm, chị Nguyễn Thị Thảo (phụ huynh lớp 10 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) bày tỏ, nghề giáo là nghề cao quý nhất cho dù giai đoạn nào, thời điểm nào. Và càng trong dịp kỷ niệm ngày 20/11, càng phải thể hiện tinh thần tri ân thầy cô giáo.

Lãnh đạo Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng chia sẻ, thông qua hoạt động này, không chỉ đem lại không khí phấn khởi, tự hào trong dịp tri ân ngày nhà giáo mà đối với giáo viên cũng là dịp để lắng lại, cảm nhận giá trị của nghề giáo trong con mắt học trò, phụ huynh và xã hội. Đồng thời cũng bồi đắp tình yêu nghề, tự tôn, tự hào về nghề giáo cho các sinh viên kiến tập, những nhà giáo tương lai, để tiếp nối ngọn lửa nghề trồng người bền bỉ cháy.