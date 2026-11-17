Thông điệp trên được Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh trong thư chúc mừng các thầy cô ngành y nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, đối với ngành Y tế, người thầy có ý nghĩa đặc biệt. Người thầy thuốc giỏi được đào tạo từ những người thầy tận tâm; một cán bộ y tế có chuyên môn tốt, giàu y đức và trách nhiệm với người bệnh cũng được hình thành từ những bài giảng, những giờ thực hành và cả tấm gương của các Thầy giáo, Cô giáo.

"Mỗi bài giảng trên giảng đường, mỗi giờ hướng dẫn thực hành tại bệnh viện, mỗi lời nhắc nhở về y đức và trách nhiệm nghề nghiệp đều góp phần vun đắp nên những thế hệ cán bộ y tế có kiến thức, có kỹ năng, có lòng nhân ái và tinh thần phụng sự Nhân dân", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Biểu dương những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ nhà giáo tai các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, người đứng đầu ngành Y nhìn nhận có những đóng góp của người thầy không thể đo đếm bằng thành tích hay những con số, nhưng lại được thể hiện trong từng ca bệnh được cứu sống, từng người bệnh được chăm sóc tốt hơn và trong sự trưởng thành của hàng vạn cán bộ y tế trên khắp mọi miền đất nước.

Dù ở giảng đường đại học, trường cao đẳng, cơ sở đào tạo chuyên ngành hay bệnh viện, cơ sở thực hành, các thầy giáo, cô giáo đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển ngành Y tế Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan. Ảnh: Bộ Y tế

Năm 2026 mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các cơ sở đào tạo và đội ngũ nhà giáo ngành Y tế đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, chú trọng phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và văn hóa ứng xử của người thầy thuốc.

Đồng thời, các cơ sở và thầy cô giáo cần chủ động tiếp cận những thành tựu mới của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

"Đặc biệt, trong đào tạo nhân lực y tế, chúng ta càng phải coi trọng việc giáo dục y đức, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và thái độ tôn trọng người bệnh. Máy móc, công nghệ có thể hỗ trợ người thầy thuốc rất nhiều, nhưng không thể thay thế trái tim nhân hậu, sự tận tâm và trách nhiệm của người cán bộ y tế", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng nhắn nhủ, người thầy ngành Y không chỉ đào tạo những người giỏi chuyên môn mà còn phải truyền được cho học trò tình yêu nghề, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến vì sức khỏe Nhân dân.

Qua thư, Bộ trưởng mong các thầy giáo, cô giáo tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo; luôn là tấm gương về tri thức, đạo đức và tinh thần trách nhiệm để các thế hệ học trò noi theo.