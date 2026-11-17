Theo UBND phường Bạch Mai, nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố (SHCĐ TDP) số 46, 47 có diện mạo khang trang, sức sống sôi nổi, với quy mô 2 tầng, diện tích hơn 100m2, được đầu tư đồng bộ trang âm, màn hình LED, thư viện cộng đồng trên 100 đầu sách… Đặc biệt, hệ thống máy tính, đường truyền internet, điểm cầu họp trực tuyến thí điểm của phường được trang cấp hiện đại, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số tại cơ sở.

Các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, khiêu vũ thể thao, yoga, dân vũ duy trì sinh hoạt nền nếp suốt tuần; kết nối liên hoàn với hệ thống 3 sân chơi thể dục thể thao ngoài trời tại các tòa nhà tập thể và hoạt động thiết thực của Tổ chuyển đổi số cộng đồng… tạo nên không gian sinh hoạt văn minh, gắn kết mọi thế hệ từ người cao tuổi đến thanh thiếu nhi.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh phát biểu. Ảnh: Linh Chi

Thay mặt lãnh đạo UBND phường phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh chỉ rõ, để mô hình hoạt động thực chất, đề nghị Chi bộ, TDP, Ban Chủ nhiệm nhà SHCĐ TDP số 46, 47 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tự quản, niêm yết công khai lịch hoạt động tổng thể theo tuần, khung giờ tại nhà SHCĐ để nhân dân dễ theo dõi, tham gia; duy trì nghiêm thời gian, tần suất sinh hoạt các CLB hiện có, tránh mang tính phong trào. Đồng thời, đa dạng hóa nội dung, mở rộng CLB, nhóm sở thích, phát triển nguồn cung cấp sách từ cộng đồng dân cư; giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan và bảo quản tài sản, trang thiết bị công cộng...

Về đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội hóa, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh lưu ý các TDP phát huy hiệu quả hệ thống máy tính, đường truyền internet, thiết bị họp trực tuyến và hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Cùng đó, chủ động phối hợp chặt chẽ 4 trường đại học, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để huy động nguồn lực hợp pháp, bổ sung trang thiết bị làm phong phú hoạt động cộng đồng, bảo đảm công khai, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền và lãnh đạo UBND, MTTQ phường, Phòng Văn hóa - Xã hội phường trao quyết định thành lập các Ban chủ nhiệm nhà SHCĐ TDP. Ảnh: Linh Chi

Phó Chủ tịch UBND phường cũng giao Trung tâm VH-TT&TT phường chủ trì, Phòng Văn hóa - Xã hội phường phối hợp quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, thống kê kết quả hoạt động mô hình điểm để báo cáo UBND phường, Sở VH-TT&DL thành phố; sau thí điểm cần tham mưu UBND phường rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy chế vận hành để nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn…

Người dân phấn khởi tham gia sinh hoạt các CLB văn hóa, thể thao tại nhà SHCĐ TDP số 46, 47 phường Bạch Mai. Ảnh: Linh Chi

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phường, đại diện Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và cán bộ, đảng viên, nhân dân TDP 46, 47 bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam phường và hướng dẫn, hỗ trợ của các phòng, ban chuyên môn trong quá trình triển khai xây dựng mô hình điểm.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Chi bộ TDP 46, 47 sẽ cùng Ban công tác Mặt trận, Ban chủ nhiệm nhà SHCĐ, các đoàn thể, toàn thể nhân dân đưa mô hình điểm thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng TDP ngày càng đoàn kết, văn minh, phát triển.