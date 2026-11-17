Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ

Năm 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển giáo dục; triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, tỉnh đã ban hành Đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo cơ sở định hướng cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh hiện có 590 cơ sở giáo dục với 17.131 lớp, gần 499 nghìn học sinh, học viên. Ngành đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, giảm từ 1.063 cơ sở xuống còn 581 cơ sở, đạt tỷ lệ giảm 45,34%, vượt chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy học và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. Toàn ngành hiện có 30.239 người làm việc trên tổng số 31.038 chỉ tiêu được giao, còn thiếu 799 người. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc xây dựng kho học liệu số trên 15.000 học liệu, triển khai học bạ số, chatbot AI và xác thực dữ liệu học sinh đạt 97,8%.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2026, học sinh toàn tỉnh đạt 59 giải, trong đó có 2 giải Nhất, 11 giải Nhì, 12 giải Ba và 34 giải Khuyến khích. Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh có học sinh tham gia Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành giáo dục còn một số khó khăn, hạn chế. Việc bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ giữa các cấp học và địa phương. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn thiếu; tỷ lệ phòng học kiên cố mới đạt 70,7%. Chất lượng giáo dục giữa các cơ sở chưa đồng đều; công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS chưa đạt hiệu quả rõ nét.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm trong tham mưu và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, khách quan của kỳ thi và uy tín của ngành Giáo dục.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các nhà trường tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc bố trí biên chế viên chức ngành Giáo dục; cân đối, phân bổ nguồn kinh phí ngân sách dành cho giáo dục; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng mạng lưới trường, lớp và cơ sở giáo dục. Các ý kiến cũng cho rằng, để nâng cao chất lượng giáo dục một cách căn cơ, cần tập trung tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách, hoàn thiện quy hoạch và bảo đảm nguồn lực thực hiện. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Giáo dục mà cần có sự phối hợp, chung tay trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chung tay tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chia sẻ, Tuyên Quang là tỉnh còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế - xã hội không đồng đều, đặt ra nhiều thách thức đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Mặc dù tỉnh đã được quan tâm triển khai nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, song để bảo đảm mọi học sinh được tiếp cận các điều kiện học tập bình đẳng vẫn là vấn đề không dễ dàng. Đây cũng là điều trăn trở đối với cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục. Đồng chí ghi nhận, tri ân những đóng góp thầm lặng, sự tận tụy, hy sinh của đội ngũ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo đang ngày đêm gắn bó với học sinh, nhất là ở những địa bàn khó khăn. Đó là những đóng góp vô giá cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đánh giá, thời gian qua, mô hình tổ chức bộ máy ngành Giáo dục từng bước được hoàn thiện; cơ sở vật chất, trường lớp được quan tâm đầu tư, thể hiện sự nỗ lực chung của tỉnh và toàn ngành. Công tác quản trị, đổi mới giáo dục cũng có chuyển biến, ngành đã chủ động tham mưu, từng bước hoàn thiện thể chế, triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, nhất là trong điều kiện tổ chức bộ máy mới, là những vấn đề cần tiếp tục được nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc. Những tồn tại, hạn chế cũng là bài học sâu sắc, không chỉ đối với riêng ngành Giáo dục mà còn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của cả hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Giáo dục, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về giáo dục và đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết số 71; đồng thời triển khai nghiêm túc các chương trình, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực này. Ngành cần rà soát toàn diện hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các chế độ, chính sách liên quan; đối chiếu với yêu cầu đặt ra để xác định rõ những nội dung chưa đạt, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, có sản phẩm cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Ngành Giáo dục phải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động đi trước trong đổi mới.

Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải bắt đầu từ đội ngũ nhà giáo. Mỗi cơ sở giáo dục, mỗi loại hình đào tạo cần chủ động tính toán, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy, phát huy tinh thần sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần tiên phong trong chuyển đổi số, thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng với đó, cần xây dựng môi trường làm việc thuận lợi để đội ngũ giáo viên phát huy năng lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tạo phong trào thi đua toàn diện trong toàn ngành.

Cùng với phát triển đội ngũ, đồng chí yêu cầu quan tâm đầu tư cơ sở vật chất thiết yếu, trang thiết bị dạy và học cho các loại hình giáo dục; đa dạng hóa nguồn lực, đổi mới tư duy trong huy động và phân bổ nguồn lực, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng giáo dục không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của riêng ngành mà cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến quy hoạch mạng lưới trường lớp và bảo đảm các điều kiện tổ chức thực hiện.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, đánh giá kỹ những khó khăn, vướng mắc, tham mưu giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ, hoàn thiện hệ thống chính sách phù hợp với thực tiễn. Đảng ủy HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến giáo dục; kịp thời kiến nghị, đề xuất những chính sách cần thiết. Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, tham mưu để cả hệ thống chính trị cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đối với Đảng ủy, UBND các xã, phường, đồng chí yêu cầu chủ động cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về giáo dục phù hợp với tình hình địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp với ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động dạy và học.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo cùng sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy, học. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thanh Phúc