Tại các gia đình, đồng chí Huỳnh Quốc Việt cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của hai nhà giáo và các thành viên trong gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt ghi nhận, tri ân những đóng góp của Nhà giáo Ưu tú Đào Hoàng Nam đối với ngành giáo dục tỉnh.

Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Hoàng Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, đã có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Trải qua nhiều vị trí công tác, từ giảng viên đến cán bộ quản lý, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên có năng lực, đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Đào Hoàng Nam.

Đối với Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Hữu Phước, nguyên Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoà Bình (cũ), hơn 40 năm công tác trong ngành giáo dục là chặng đường ghi dấu sự tận tụy, trách nhiệm và những nỗ lực không ngừng. Ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục địa phương.

Nhà giáo Ưu tú Đào Hoàng Nam bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Với lòng yêu nghề và những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, hai nhà giáo vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, các nhà giáo cho rằng niềm vui, hạnh phúc lớn nhất của người làm nghề giáo là được chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ học trò, đồng thời nhận được tình cảm tin yêu, trân trọng của học sinh, đồng nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với gia đình Nhà giáo Ưu tú Đào Hoàng Nam.

Thông tin với các nhà giáo, đồng chí Huỳnh Quốc Việt cho biết, những năm qua, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Qua đó, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt ghi nhận, tri ân những đóng góp của Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Hữu Phước đối với ngành giáo dục tỉnh; đồng thời chúc ông mạnh khoẻ, tiếp tục có những đóng góp cho địa phương.

Dịp này, đồng chí Huỳnh Quốc Việt ghi nhận, tri ân những đóng góp quý báu của hai nhà giáo ưu tú đối với ngành giáo dục tỉnh; đồng thời mong muốn các nhà giáo tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, có thêm nhiều đóng góp thiết thực cho các phong trào tại địa phương và sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Hữu Phước, nguyên Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoà Bình (cũ).

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với gia đình Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Hữu Phước.