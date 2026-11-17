Đưa kỹ năng tự bảo vệ đến từng trường học

Mới đây, Công an xã Hoằng Châu phối hợp với các trường THCS trên địa bàn tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026 - Phòng, chống xâm hại trực tuyến và bạo lực học đường”, đồng thời phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Chương trình được triển khai tại 4 điểm trường, tập trung trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng cũng như trong môi trường học đường.

Công an xã Hoằng Châu tổ chức tuyên truyền bảo vệ học sinh trước những nguy cơ mất an toàn.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã đã thông tin về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt, đe dọa và xâm hại trẻ em qua Internet. Học sinh được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn; nhận biết, phòng ngừa, ứng phó với hành vi bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Đáng chú ý, các em còn được trang bị kỹ năng phòng tránh lừa đảo, bắt cóc trực tuyến, bóc lột và bạo lực mạng; biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, nhà trường và lực lượng chức năng khi gặp tình huống nguy hiểm. Thông qua việc giới thiệu cẩm nang “Không Một Mình 2026” và phong trào “5 phút cùng em”, chương trình hướng tới nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc lắng nghe, chia sẻ, kịp thời phát hiện và hỗ trợ trẻ em.

Cùng với phòng ngừa những nguy cơ trên không gian mạng, việc trang bị kỹ năng ứng phó với các sự cố, tai nạn trong đời sống cũng được lực lượng Công an chú trọng. Mới đây, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với UBND và Công an xã Cẩm Thủy tổ chức lớp học kỹ năng sinh tồn cho hơn 1.700 giáo viên, học sinh Trường THPT Cẩm Thủy 1.

Hơn 1.700 giáo viên, học sinh Trường THPT Cẩm Thủy 1 được tuyên truyền, thực hành kỹ năng PCCC và CNCH.

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến kiến thức về kỹ năng sinh tồn, công tác phòng ngừa cháy, nổ; hướng dẫn nhận biết các nguy cơ mất an toàn, cách xử lý khi xảy ra cháy, kỹ năng thoát nạn và thông báo cho lực lượng chức năng khi có sự cố. Nội dung được truyền đạt phù hợp với lứa tuổi, gắn với những tình huống thường gặp trong học tập và sinh hoạt, giúp học sinh nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, biết cách bảo vệ bản thân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đối với nguy cơ đuối nước, học sinh được hướng dẫn nhận biết những khu vực nguy hiểm, cách phòng tránh và nguyên tắc bảo đảm an toàn khi phát hiện người gặp nạn. Các em được lưu ý tuyệt đối không tự ý xuống nước cứu người khi chưa có kỹ năng, phương tiện phù hợp, thay vào đó cần nhanh chóng kêu gọi trợ giúp và thông báo cho lực lượng chức năng.

Điểm đáng chú ý trong các hoạt động tuyên truyền là việc kết hợp phổ biến kiến thức với hướng dẫn kỹ năng thực tế. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, học sinh được tìm hiểu phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và trực tiếp thực hành xử lý các tình huống giả định dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Qua đó, các em từng bước làm quen với thao tác ứng phó, hạn chế tâm lý hoang mang, lúng túng khi sự cố xảy ra.

Chủ động phòng ngừa từ trường học đến cộng đồng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2026 đến nay, 100% điểm trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống đuối nước, với hơn 613.000 lượt người tham gia.

Các hoạt động được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp từng cấp học và điều kiện thực tế. Trọng tâm là giúp học sinh nhận diện nguy cơ cháy, nổ, đuối nước; nắm được cách xử lý tình huống ban đầu, kỹ năng thoát nạn và các nguyên tắc bảo đảm an toàn. Qua đó, kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa từng bước được cụ thể hóa thành những hành động thiết thực trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Phần hỏi - đáp nhanh trong các buổi tuyên truyền được nhiều học sinh hưởng ứng nhiệt tình.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành tại trường học. Học sinh được tiếp cận với các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, thực hành thao tác chữa cháy, thoát nạn và xử lý tình huống giả định. Các nhà trường cũng khuyến khích học sinh chia sẻ kiến thức, kỹ năng đã được trang bị với gia đình, góp phần lan tỏa ý thức phòng ngừa cháy, nổ và tai nạn đuối nước trong cộng đồng.

Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tại trường học, lực lượng chức năng còn triển khai các biện pháp phòng ngừa trực tiếp tại những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước. Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Công an cơ sở tổ chức rà soát 1.380 điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất, giúp học sinh dễ hiểu, dễ áp dụng.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các lực lượng đã triển khai những biện pháp cảnh báo, phòng ngừa phù hợp như lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo, biển cấm; bố trí lực lượng cảnh giới, chốt canh và trang bị phao cứu hộ công cộng tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao. Bên cạnh đó, việc tổ chức các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cũng được quan tâm nhằm giúp học sinh nâng cao khả năng tự bảo vệ, chủ động phòng tránh tai nạn.

Thực tế cho thấy, tai nạn và sự cố có thể xảy ra bất ngờ, trong khi tâm lý thiếu kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống khiến trẻ em dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, bị động. Bởi vậy, việc trang bị kiến thức phòng ngừa, kỹ năng sinh tồn ngay từ lứa tuổi học đường có ý nghĩa quan trọng. Khi được hướng dẫn thường xuyên, thực hành đúng cách, học sinh sẽ có khả năng nhận biết nguy cơ, lựa chọn phương án ứng phó phù hợp và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Việc kết hợp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng với rà soát, cảnh báo và bố trí phương tiện cứu hộ tại các điểm nguy hiểm cũng góp phần hình thành mạng lưới phòng ngừa từ trường học đến cộng đồng. Đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng trong bảo vệ trẻ em, hạn chế những tai nạn, sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.