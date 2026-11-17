Lê Chí Đăng Minh trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế. Ảnh: NVCC.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Lê Chí Đăng Minh, sinh năm 2002 tại TP Hồ Chí Minh, từng là một học sinh khá rụt rè, ít nói và ngại giao tiếp trước đám đông. Bước ngoặt đến khi Minh vào học tại Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) - môi trường đại học cởi mở trở thành động lực để chàng trai trẻ chủ động thay đổi bản thân.

Minh bắt đầu chú trọng rèn luyện thể chất, chăm sóc ngoại hình, định hình phong cách và tích cực tham gia các hoạt động sáng tạo. Quan trọng hơn, anh dành phần lớn thời gian ngoài giờ học để tích lũy kỹ năng phục vụ lĩnh vực truyền thông - tiếp thị như sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa, dựng video và nghệ thuật số.

Theo Minh, việc học đại học không chỉ là hoàn thành chương trình trên giảng đường, mà còn phải tìm cách biến kiến thức thành năng lực thực hành. Vì vậy, thay vì dành toàn bộ thời gian cho những công việc làm thêm, anh ưu tiên đầu tư vào kỹ năng chuyên môn và khả năng ngoại ngữ.

Tiếng Anh của Minh cũng được hình thành theo cách khá đặc biệt. Không có điều kiện học tập tại các trường quốc tế hay du học từ sớm, anh tạo cho mình môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên ngay từ những thói quen hằng ngày như: xem phim hoạt hình Disney, nghe nhạc game, nhạc phim nguyên bản; đồng thời chuyển ngôn ngữ trên điện thoại, tivi và các thiết bị công nghệ sang tiếng Anh.

“Điều quan trọng là phải biến tiếng Anh thành một phần của cuộc sống, thay vì chỉ coi đó là một môn học”- Minh chia sẻ. Khi vào đại học, Minh tiếp tục đẩy việc học ngoại ngữ sang hướng thực hành.

Minh xây dựng một kênh YouTube bằng tiếng Anh, hướng đến khán giả quốc tế, trong đó tự vẽ lại các nhân vật, nội dung từ những bộ phim hoạt hình quen thuộc và thực hiện phần lồng tiếng.

Từ lên ý tưởng, viết kịch bản, thu âm đến tương tác với người xem, Minh tự thực hiện. Việc phải diễn đạt bằng tiếng Anh một cách rõ ràng, tự nhiên và phù hợp với người xem quốc tế trở thành môi trường rèn luyện phản xạ ngôn ngữ.

Sau một năm duy trì, kênh YouTube của Minh nhận Nút Bạc vào năm 2022. Đến nay, kênh có hơn 150.000 người đăng ký và gần 10 triệu lượt xem.

Lê Chí Đăng Minh nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và mục tiêu trở thành giám đốc Marketing trước tuổi 30. Ảnh: NVCC.

Kỷ luật để chinh phục mục tiêu

Nền tảng kỹ năng và ngoại ngữ giúp Đăng Minh sớm có cơ hội làm việc trong lĩnh vực marketing. Ngay khi hoàn tất chương trình cử nhân, thậm chí trước thời điểm chính thức nhận bằng, anh đã đảm nhận vị trí Chuyên viên Marketing tại một hệ thống trường quốc tế ở TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Minh không lựa chọn dừng lại ở đó. Anh tiếp tục học chương trình Thạc sĩ Kinh tế với mong muốn bổ sung tư duy quản trị và có cách nhìn hệ thống hơn về hoạt động kinh doanh.

“Tôi không cho rằng, nâng cao học vị và tích lũy trải nghiệm thực tế là hai hướng đi đối lập. Khi kỹ năng thực thi đã có độ chín, tôi muốn hoàn thiện khung tư duy quản trị từ sớm để nhìn nhận các bài toán kinh doanh dưới góc độ chiến lược”- Minh nói.

Gần hai năm học cao học, lịch sinh hoạt của Minh gần như được chia thành những khoảng thời gian cố định: ban ngày làm việc toàn thời gian, buổi tối lên giảng đường, sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu; cuối tuần dành cho việc sản xuất nội dung trên YouTube.

Khó khăn lớn nhất là khoảng cách về kinh nghiệm khi Minh học cùng nhiều học viên đã đi làm lâu năm và giữ vị trí quản lý. Để bổ sung vốn trải nghiệm, anh duy trì thói quen đọc báo, cập nhật thông tin thị trường mỗi ngày. Trước những vấn đề kinh tế, kinh doanh hay xã hội, Minh thường tự đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin và hình thành góc nhìn riêng.

Phía sau hành trình ấy là sự động viên từ gia đình. Minh kể, ba anh mỗi ngày đi xe máy khoảng 70 km cả đi lẫn về để làm việc tại một công ty nội thất xuất khẩu. Mẹ anh dậy từ sớm, lấy hàng rồi chở quần áo ra chợ bán lẻ.

Những nỗ lực âm thầm của cha mẹ trở thành động lực để Minh sống có trách nhiệm và kiên trì với lựa chọn của mình. Trong thời gian học cao học, anh không chia sẻ quá nhiều về kế hoạch cá nhân, chỉ nói với ba mẹ và một người anh thân thiết. Sau 6 tháng tập trung nghiên cứu, Minh bảo vệ thành công luận văn và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kinh tế ở tuổi 24.

"Minh hot boy" hiện sở hữu kênh YouTube với 150.000 người đăng ký và gần 10 triệu lượt xem.. Ảnh: NVCC.

Hiện Minh làm việc tại một tập đoàn xây dựng lớn ở Việt Nam, đồng thời tiếp tục phát triển các hoạt động trên nền tảng số. Với anh, tấm bằng Thạc sĩ không phải đích đến mà là nền tảng cho mục tiêu dài hạn: trở thành Giám đốc Marketing trước tuổi 30. Nhìn lại hành trình của mình, Minh đúc kết bằng ba từ: kỷ luật, thực chiến và biết ơn.

Thạc sĩ, đạo diễn Đặng Tuấn Chinh - Giám đốc Marketing một ngân hàng - nhận xét, Minh có lợi thế ở khả năng kết hợp giữa học thuật, ngoại ngữ và kỹ năng thực hành. Theo ông, tinh thần tự học, khả năng đa nhiệm và sự chủ động hoàn thiện bản thân là những yếu tố giúp người trẻ tạo lợi thế trong môi trường lao động ngày càng cạnh tranh.

Với Đăng Minh, điều đáng giá nhất không nằm ở những danh hiệu hay cột mốc đã đạt được. Anh muốn duy trì tinh thần học hỏi và chuẩn bị năng lực cho những cơ hội tiếp theo. “Đừng chỉ mải miết đi tìm một cơ hội hoàn hảo, hãy rèn giũa bản thân trở thành người sẵn sàng ngay khi cơ hội gõ cửa”- Minh chia sẻ.