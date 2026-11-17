Ở tuổi 14 - 15, nhiều bạn học sinh chắc chắn đã quen với việc trò chuyện, kết bạn và chia sẻ đủ điều thú vị trên mạng xã hội. Nhưng đằng sau những chiếc màn hình đôi khi cũng có những câu chuyện không vui: Một lời trêu chọc quá đà trong nhóm chat, một bức ảnh riêng tư bị phát tán hay những tin nhắn khiến người nhận cảm thấy sợ hãi. Đó cũng là điều khiến Nguyễn Ngọc Kim Cương - bạn teen lớp 9 THCS Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội) băn khoăn.

Nguyễn Ngọc Kim Cương chuẩn bị tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III.

Tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai” do Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị tổ chức, Kim Cương là một trong những đại biểu chính thức. Để có cơ hội này, cô bạn đã tự chuẩn bị hồ sơ ứng cử và thực hiện video trình bày quan điểm.

Những đề xuất của cô bạn không quá xa vời mà bắt đầu từ chính những tình huống teen có thể gặp mỗi ngày. Vì thế, Kim Cương hy vọng các bạn được thực hành cách xử lý khi gặp sự cố trên mạng, đồng thời có một kênh phản ánh kín đáo để những teen gặp rắc rối có thể lên tiếng.

Cô bạn luôn quan tâm đến an toàn của teen trên mạng xã hội.

Mong muốn ấy cũng được Kim Cương tiếp tục lan tỏa khi trở thành một trong ba Đại sứ An toàn số học đường đầu tiên của Chiến dịch “Không Một Mình 2026” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng và Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an phối hợp tổ chức. Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, cô bạn khuyến khích mọi người bắt đầu từ những hành động rất nhỏ: đừng chia sẻ nội dung có thể làm tổn thương người khác, hãy hỏi han khi thấy bạn bị bắt nạt và cùng tìm đến người lớn đáng tin cậy khi cần giúp đỡ.

Kim Cương mong các teen sẽ "Không một mình" ở trên mạng.

Điều Kim Cương muốn nhắn nhủ tới bạn bè cũng rất đơn giản: Trước khi bình luận hay chia sẻ điều gì trên mạng, hãy thử nghĩ xem người ở phía bên kia màn hình sẽ cảm thấy thế nào. Một cú nhấn nút tưởng chừng vô hại đôi khi lại có thể khiến người khác buồn rất lâu. Chỉ cần chúng ta biết lắng nghe, không tiếp tay cho những lời nói gây tổn thương và sẵn lòng ở bên một người bạn đang gặp khó khăn, thế là đã có thể bắt đầu lan tỏa tinh thần “Không Một Mình” rồi!