Trong một chuyến đưa đoàn sinh viên đi thực tế tại Quảng Ninh, TS Huỳnh Diệp Trâm Anh (Học viện Hàng không Việt Nam) tình cờ gặp lại một cựu sinh viên từng có hoàn cảnh khó khăn, được chị tận tình hỗ trợ để có cơ hội tiếp tục học tập. Sau nhiều năm nỗ lực, cô học trò năm nào giờ đã trưởng thành và đảm nhận vị trí quản lý tại một khách sạn ở địa phương. Khi nhận ra cô giáo cũ, người học trò xúc động chạy đến ôm chầm lấy chị. Với chị, niềm vui ấy không nằm ở việc học trò nhớ đến mình bằng một hình ảnh cụ thể, mà ở việc có thể chứng kiến các em trưởng thành sau quá trình được đồng hành, đồng thời nhắc chị về giá trị và trách nhiệm của người làm giáo dục.

Đưa thực tiễn vào giảng đường, không chấp nhận học trò bị chê

Ở tuổi đời còn khá trẻ nhưng TS Trâm Anh (SN 1990) đã có 14 năm giảng dạy đại học. Hiện tại, chị còn đảm nhiệm thêm vai trò Phụ trách Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam. Chị cho biết, bản thân luôn sẵn sàng đón nhận những ý kiến góp ý, phê bình từ người khác. Thế nhưng, khi sinh viên bị đánh giá khắt khe hoặc bị chê trách trong quá trình tham gia các hoạt động thực tế, chị luôn đứng ra bảo vệ và khích lệ các em.

Theo chị, sinh viên là những người trẻ đang trong quá trình hoàn thiện tri thức và kỹ năng. Việc sinh viên chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để tham gia các sự kiện, dự án thực tế đã là một tinh thần cầu tiến rất đáng trân trọng. Vì vậy, chị mong các đơn vị đồng hành cần dành sự bao dung, chỉ dẫn và nâng đỡ để sinh viên hoàn thiện mỗi ngày, thay vì áp đặt những thước đo khắt khe vốn chỉ dành cho những nhân sự đã dày dạn kinh nghiệm. Điều đó cũng đặt ra cho chị trách nhiệm lớn hơn trong công việc đào tạo: Làm sao để sinh viên khi rời khỏi giảng đường, bước vào môi trường làm việc thực tế có thể được đánh giá tốt.

TS Huỳnh Diệp Trâm Anh. (Ảnh: Thy Huyền)

Để làm được điều này, bên cạnh vai trò giảng viên và phụ trách khoa, chị đã tận dụng lợi thế của bản thân khi cũng đã có 14 năm tham gia điều hành, cố vấn cho doanh nghiệp bên ngoài. Những chất liệu thực tiễn trong nhiều năm đó được chị đúc kết và đưa vào từng bài giảng, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về công việc mà các em sẽ đối diện sau khi ra trường.

Cụ thể, trong các giờ học, chị thường lồng ghép những tình huống quản trị thực tế: Từ cách thức tìm kiếm và thuyết phục khách hàng; giữ lửa và duy trì đội ngũ khi doanh nghiệp trải qua giai đoạn ít hợp đồng; ứng xử khi nhân sự được đào tạo bài bản nhưng lại rời đi… Đây đều là những trải nghiệm mà sách vở khó có thể truyền tải đầy đủ nếu thiếu sự minh họa từ thực tế. “Sinh viên đại học không chỉ cần nắm vững kỹ năng thực hiện công việc, mà quan trọng hơn là phải thấu hiểu bản chất, nguyên lý vận hành và tư duy giải quyết vấn đề phát sinh. Đó chính là nền tảng cốt lõi giúp các em thích ứng linh hoạt, phát triển bền vững và vươn tới những vị trí quản lý cao hơn trong tương lai”, TS Trâm Anh chia sẻ.

Song song đó, mạng lưới đối tác được gây dựng từ quá trình hoạt động thực tiễn đã giúp chị kết nối sinh viên với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, mở ra nhiều cơ hội thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp thực tế. Trong công tác quản lý, TS Trâm Anh cũng luôn nhắn nhủ đội ngũ giảng viên trong khoa rằng dù triển khai bất kỳ kế hoạch hay hoạt động nào, kim chỉ nam cuối cùng vẫn phải hướng về lợi ích và giá trị thiết thực nhất dành cho người học. Bởi với chị, dù ở vị trí nào, chị vẫn muốn trọn vẹn với vai trò là một giảng viên. “Tôi không đặt nặng việc sinh viên phải nhớ đến mình bằng một hình ảnh cụ thể nào. Tôi chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều có thể dốc hết khả năng của mình, làm những điều tốt đẹp và ý nghĩa nhất cho người học”, TS Trâm Anh tâm sự.

Tập trung cao độ trong nâng cao học thuật, nhiều ý tưởng nghiên cứu

TS Huỳnh Diệp Trâm Anh luôn thể hiện quyết tâm học tập cao độ, kiên định con đường phát triển song hành giữa học thuật và thực tiễn. Chị cho biết, ngay từ khi còn học lớp 12 đã định hình mơ ước trở thành giảng viên đại học. Thay vì lựa chọn một trường sư phạm, chị quyết định theo học ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Du lịch lữ hành) tại trường ĐH Tài chính - Marketing, với lộ trình tiếp tục học nâng cao để theo đuổi nghề giảng dạy lâu dài.

Năm 2012, TS Trâm Anh tốt nghiệp đại học với thành tích Xuất sắc, là thủ khoa ngành. Kết quả học tập này giúp chị được nhà trường giữ lại công tác và tạo điều kiện phát triển chuyên môn. Sau đó, chị tiếp tục theo học thạc sĩ ngay tại trường, vừa trau dồi học thuật vừa trực tiếp giảng dạy. Cũng từ thời điểm này, một hướng đi mới bắt đầu song hành với sự nghiệp giảng dạy của chị, khi chị tham gia điều hành doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện. Việc trực tiếp dấn thân vào thương trường đã mang lại cho chị những trải nghiệm thực tế quý giá về quản trị chiến lược, điều hành hoạt động, phát triển khách hàng và quản trị nhân sự.

Niềm vui của giảng viên Trâm Anh cùng học trò trong một giờ học. Ảnh: Thy Huyền

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ năm 2015, chị tiếp tục duy trì làm việc song song giữa giảng đường và doanh nghiệp. Sau đó, chị hoàn thành chương trình Tiến sĩ ngành Du lịch tại trường Du lịch (ĐH Huế) trước hạn và là một trong những Tiến sĩ trẻ tuổi được Bộ Xây dựng (cơ quan chủ quản của Học viện Hàng không Việt Nam) tặng bằng khen. Không chỉ tâm huyết với công tác đào tạo, TS Trâm Anh còn dành nhiều đam mê cho nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài gắn liền với hơi thở thực tiễn của ngành. Đặc biệt, trong những năm gần đây, chị cùng nhóm nghiên cứu liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt công trình đăng tải trên các tạp chí quốc tế hàng đầu thuộc danh mục Scopus và Web of Science. Chị còn có công trình được công bố trên Tourism Review (thuộc Nhà xuất bản Emerald) – một trong những tạp chí lâu đời, danh tiếng và có chỉ số ảnh hưởng vượt trội trên thế giới trong lĩnh vực du lịch.

Theo chia sẻ của chị, đằng sau những thành quả ấy là một quá trình rèn luyện nghiêm túc và vượt qua nhiều thử thách trong nghiên cứu và phát triển các ý tưởng. Nữ tiến sĩ bộc bạch, áp lực lớn nhất đến từ những chuẩn mực khắt khe mà bản thân tự đặt ra. Theo chị, yếu tố quyết định để chị đạt được kết quả tốt nhất trong học tập và nghiên cứu chính là nội lực và sự kiên trì của bản thân. Khi đã xác định mục tiêu, chị thường tự xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung thực hiện đến cùng.

Còn hiện tại, chị không còn trực tiếp điều hành doanh nghiệp mà chủ yếu tham gia với vai trò cố vấn, định hướng để tập trung cho công tác giảng dạy và phát triển khoa. Bởi mục tiêu mà chị cùng tập thể khoa hướng tới là tạo ra môi trường để mỗi giảng viên đều có không gian phát huy tối đa năng lực chuyên môn, còn sinh viên được khích lệ khám phá tiềm năng của bản thân để tự tin hội nhập thị trường lao động.