Chủ động bước ra khỏi vùng an toàn

Yêu thích tiếng Anh và mong muốn khám phá những nền văn hóa, con người khác nhau, Phương Anh lựa chọn ngành Ngôn ngữ Anh tại UNETI. Trước khi bước chân vào giảng đường, nữ sinh từng hình dung đại học sẽ là quãng thời gian rực rỡ với nhiều cuộc gặp gỡ, hoạt động và cơ hội thử sức ở những điều mới mẻ.

Từ năm thứ nhất, Hoàng Phương Anh đã chủ động tham gia ngoại khóa và thử sức ở nhiều lĩnh vực.

Từ năm thứ nhất, Phương Anh đã chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa và thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ quay phim, chụp ảnh, sáng tạo nội dung, dẫn chương trình đến biểu diễn văn nghệ. Bên cạnh đó, nữ sinh còn đảm nhiệm vai trò Bí thư lớp và tham gia Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Khoa Ngoại ngữ. Với nữ sinh, mỗi môi trường đều đem đến những bài học riêng. Truyền thông giúp cô phát huy khả năng sáng tạo, nghệ thuật mang đến cơ hội thể hiện cá tính, còn công tác Đoàn – Hội giúp nữ sinh học cách lắng nghe, chia sẻ và có trách nhiệm hơn với tập thể.

“Mình từng nghĩ rằng, sân khấu là nơi có ánh đèn và những người biểu diễn, nhưng càng trải nghiệm, mình càng nhận ra, sân khấu không chỉ giới hạn ở một không gian hay vị trí cụ thể. Bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành nơi mình thể hiện màu sắc riêng và tỏa sáng theo cách của mình”, Phương Anh chia sẻ.

Theo nữ sinh, sự đóng góp đôi khi không nằm ở việc xuất hiện trước ánh đèn mà đến từ những công việc thầm lặng phía sau chương trình, những lần cùng mọi người chuẩn bị hay đơn giản là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học cách cân bằng và trưởng thành từ trách nhiệm

Tham gia nhiều hoạt động cùng lúc, Phương Anh không tránh khỏi áp lực về thời gian. Có những giai đoạn lịch học, lịch họp, tập luyện và các chương trình diễn ra dày đặc, khiến nữ sinh cảm thấy mệt mỏi.

Để cân bằng, Phương Anh xác định thứ tự ưu tiên cho từng công việc, trong đó học tập vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nữ sinh chủ động lên kế hoạch cho bài tập, kỳ thi và phân bổ thời gian cho các hoạt động khác.

Với những nhiệm vụ đã nhận, Phương Anh luôn cố gắng theo sát tiến độ và hoàn thành bằng tinh thần trách nhiệm. Nữ sinh cho rằng hoạt động tập thể không chỉ cần sự nhiệt tình mà còn đòi hỏi mỗi thành viên biết tôn trọng công việc chung và những người đồng hành. Tuy nhiên, Phương Anh cũng hiểu rằng cân bằng không có nghĩa là làm thật nhiều việc mà cần biết dành thời gian nghỉ ngơi, lắng nghe bản thân và điều chỉnh khi quá tải.

Hoàng Phương Anh nhận giấy khen vì thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào, năm học 2024 - 2025.

Những nỗ lực trong học tập và hoạt động tập thể được ghi nhận, khi hai năm học liên tiếp 2024 - 2025 và 2025 - 2026, Phương Anh được công nhận danh hiệu "Đoàn viên ưu tú".

Bắt đầu để trở nên tốt hơn

Có một quan niệm Phương Anh luôn tâm đắc: “Đừng chờ đợi mình trở nên thật giỏi mới bắt đầu, hãy bắt đầu để từng ngày trở nên tốt hơn”.

Quan niệm ấy ảnh hưởng đến cách nữ sinh đón nhận những cơ hội mới. Dù không phải lúc nào cũng tự tin hay làm tốt ngay từ đầu, mỗi trải nghiệm đều giúp cô nhận ra thiếu sót và hoàn thiện bản thân.

Hoàng Phương Anh mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người xung quanh.

“Khi đứng trước một cơ hội mới, thay vì chỉ nghĩ đến những khó khăn hay lo lắng rằng mình có làm được hay không, mình thường tự hỏi: Nếu thử sức, mình sẽ học được điều gì? Và nếu không thử, liệu sau này mình có nuối tiếc không?”, Phương Anh chia sẻ.

Với Phương Anh, điều đáng tự hào sau những năm tháng đại học không chỉ là những gì đạt được, mà còn là những trải nghiệm, bài học và đóng góp dành cho tập thể. Nữ sinh mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm và mang đến những giá trị tích cực cho những người xung quanh.

(Ảnh NVCC)