Tại sao lại có ngày này và tại Việt Nam người ta thường có hoạt động nào để kỷ niệm? Hãy xem ngay những chia sẻ không phải ai cũng biết bên dưới đây nhé.

Bằng tình yêu nghề sâu sắc và tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng, thầy Hồ Thanh Tùng, giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó trong ngành giáo dục. Ảnh: TTXVN phát

1. Lịch sử, ý nghĩa và nguồn gốc ngày Nhà giáo Việt Nam

Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris, lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (FISE).

Năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Vienna (Áo) trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Ngày 20/11/1958, Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo lần đầu tiên trên toàn miền Bắc. Những năm sau, ngày lễ tiếp tục được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam, trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Vào ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20/11 hàng năm là ngày lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt Nam".

Đây là ngày lễ nhằm tri ân những nhà giáo, những tấm gương hoạt động giáo dục có đóng góp cho ngành giáo dục Việt Nam. Và vào ngày này, các thế hệ học trò cũng như các ngành nghề khác đều dành thời gian để nhìn lại và tri ân các cống hiến thầm lặng của những thầy cô của họ.

Trong ngày này, các học sinh thường tặng hoa, quà cho các thầy cô. Các trường học, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân. Ngành Giáo dục cũng thường nhân dịp này để đánh giá lại hoạt động giáo dục.

Cô giáo Trần Thị Thanh Huyền trực tiếp hướng dẫn các học sinh đội tuyển Hóa học của Trường THCS Nam Cao (tỉnh Ninh Bình) trong giờ thực hành. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

2. Lời chúc hay và ý nghĩa dành tặng thầy cô dịp 20/11

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi đến thầy cô lời chúc chân thành nhất. Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chúng em đến với những chân trời kiến thức. Kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, mang đến nhiều bài học ý nghĩa và bổ ích cho chúng em.

- Nhân ngày 20/11 em xin chúc các thầy các cô lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người và dựng xây đất nước.

- Chúc cô luôn trẻ trung, xinh đẹp để mãi là người thầy, người chỉ đường gần gũi và yêu thương nhất đối với mọi học sinh. Mong cô luôn tự hào và nhớ tới em.

- Em chúc tất cả các thầy cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em. Happy Vietnamese Teachers' Day!

- Thầy ơi! Tuổi tác đã hằn sâu những vết nhăn trên trán Thầy, làm tóc mai Thầy thêm sợi bạc, nhưng tấm lòng yêu thương của Thầy đối với chúng em, mãi mãi không cạn kiệt…

- Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ở nơi phương trời xa, em xin kính chúc các thầy, các cô luôn vui khỏe, hạnh phúc.

- Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình con muốn gửi đến thầy cô lời chúc luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống. Chúc thầy cô luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình.

- Chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúc các thầy cô luôn đủ tâm - trí - lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người"!

- Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các thầy cô giáo trong ngày 20/11. Em xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và công tác tốt.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành. Kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

- Ngày 20 đã đến, tháng 11 thân thương, kỷ niệm ngày hiến chương của các thầy cô giáo, em nay xin kính chúc các thầy cùng các cô mạnh khỏe, công tác tốt để dìu dắt chúng em thành con ngoan trò giỏi.

- Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy, nhưng Thầy là người mà em yêu quý nhất. Nhân ngày 20/11, kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người!

- Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. Nhân ngày 20-11 con xin chúc thầy mạnh khỏe, công tác tốt!

- Chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến với những bến bờ tri thức

- Dẫu đi khắp bốn phương trời, cũng không quên nổi lời thầy/cô khắc ghi. Kính chúc thầy/cô ngàn lời tốt đẹp, con mong thầy/cô mạnh khỏe để chở thêm những chuyến đò sớm mai.

- Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý, nghề “trồng người”. Người thầy, dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy cô.

- Một lời cảm ơn có lẽ là không đủ so với những gì mà cô đã làm cho em. Em chúc cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, và thành công trong sự nghiệp nhà giáo của mình cô nhé.

- Được thầy/cô dạy dỗ ấy là cái duyên lớn trong đời chúng con. Nhân ngày 20/11, chúng con chúc thầy/cô ngàn lời tốt đẹp, con mong thầy/cô mạnh khỏe để chở thêm những chuyến đò sớm mai.