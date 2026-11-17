Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng đã ôn lại truyền thống hiếu học, đạo lý “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc tặng hoa chúc mừng Phòng Văn hóa - Xã hội và các nhà giáo trên địa bàn. Ảnh:PV

Đánh giá kết quả năm học 2025-2026, lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc cho biết, xã có quy mô mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân; chất lượng giáo dục được duy trì, nâng cao. Các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hội thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Dũng trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: PV

Năm 2026 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức mạng lưới giáo dục của địa phương. Sau sắp xếp, toàn xã hiện có 10 trường công lập. Các nhà trường đã chủ động khắc phục, từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp, bảo đảm hoạt động chăm sóc, giáo dục và dạy học. Đặc biệt, việc đưa Trường Tiểu học Thiên Lộc và Trường THCS Thiên Lộc vào hoạt động từ năm học 2026-2027 đã góp phần tạo thêm điều kiện học tập khang trang, hiện đại cho con em địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phùng Khải Lợi phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phùng Khải Lợi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường; đồng thời nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo chuyển biến tích cực về hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học.

Đồng chí Phùng Khải Lợi đề nghị các nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa truyền thống tốt đẹp của các cơ sở giáo dục trước khi sắp xếp; xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều giữa trường chính, các phân hiệu và điểm trường.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phùng Khải Lợi tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: PV

Trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể. Ảnh: PV

Cùng với đó, các nhà trường cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất và bền vững; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; quan tâm chất lượng giáo dục đại trà, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường giáo dục ngoại ngữ, khoa học, công nghệ và kỹ năng sống cần được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Đồng chí khẳng định, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiên Lộc sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Các tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: PV

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phô. Ảnh: PV

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được thành phố Hà Nội ghi nhận, khen thưởng. Trong đó, 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND thành phố; 4 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 2 tập thể và 24 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ.