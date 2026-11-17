Sáng 17-11, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa (phường Bắc Nha Trang) và Trường Đại học Nha Trang nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo và phường Bắc Nha Trang.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà phát biểu chúc mừng cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Khắc Hà nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo tình hình dạy và học. Trường hiện có 265 học sinh (gồm 199 học sinh dân tộc thiểu số và 66 học sinh năng khiếu thể dục, thể thao). Bên cạnh nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường chú trọng công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh trong môi trường nội trú.

Nhà trường kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung nhân sự, bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh; bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục thiết yếu.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng hoa và quà chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang tặng quà chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Khắc Hà gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên nhà trường trong công tác dạy học, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh. Đồng chí giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhà trường để bảo đảm công tác giáo dục, chăm sóc học sinh.

Đến thăm Trường Đại học Nha Trang, đồng chí Nguyễn Khắc Hà nghe lãnh đạo nhà trường thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển thời gian tới. Nhà trường hiện đang đào tạo 39 ngành bậc đại học, 17 ngành thạc sĩ và 9 ngành tiến sĩ. Quy mô đào tạo hiện nay khoảng 16.000 người học, mỗi năm có gần 3.000 sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn đạt hơn 60%, tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên môn sau 12 tháng đạt gần 90%.

Nhà trường mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ phát triển theo quy hoạch của Chính phủ, trở thành đại học vùng; đặt hàng đào tạo và chính sách hỗ trợ người học, đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh; phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp…

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà phát biểu chúc mừng Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Nha Trang.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực; đồng thời gửi lời chúc mừng đến Ban Giám hiệu nhà trường và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế biển, công nghệ đại dương, khoa học, công nghệ, trong đó có những thế mạnh của Trường Đại học Nha Trang. Vì vậy, đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục đại học chủ lực của địa phương và khu vực; phát huy tiềm lực, mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; hướng tới mô hình Trường Đại học Nha Trang phát triển thành đại học vùng, có khả năng phục vụ rộng hơn cho Khánh Hòa và các địa phương trong khu vực. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoạt động ổn định, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng hoa và quà chúc mừng Trường Đại học Nha Trang.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang tặng quà chúc mừng Trường Đại học Nha Trang.

Tin, ảnh: H.DUNG