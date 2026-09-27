Dấu ấn thể thao Đông Nam Á

Trên đường chạy 100m nam, chân chạy 20 tuổi Puripol Boonson đã làm nên lịch sử cho Thái Lan. Anh đạt thành tích dưới 10 giây ở cả 3 lượt chạy 100m: Lần lượt đạt 9,95 giây ở vòng loại; 9,91 giây phá kỷ lục ASIAD tại bán kết và sau đó phá kỷ lục của chính mình với 9,90 giây ở chung kết. Đây là tấm HCV ASIAD nội dung 100m nam của điền kinh Thái Lan sau 48 năm, kể từ Suchart Jairsuraparp năm 1978.

Carlos Yulo (giữa) trên bục nhận thưởng huy chương vàng.

Nếu Puripol là vua tốc độ mới của điền kinh châu Á thì Carlos Yulo đã khẳng định tên tuổi ở đẳng cấp thế giới. Nhà vô địch Olympic Paris 2024 biến nội dung thể dục tự do và nhảy chống trở thành sân khấu của riêng mình khi giành 2 HCV ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp, qua đó hoàn thiện bộ sưu tập HCV ở Olympic, giải vô địch thế giới, giải vô địch châu Á, SEA Games, ASIAD.

Trước đó, đội tuyển cầu lông nam Indonesia tạo nên một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất ASIAD 20 khi đánh bại Trung Quốc 3-2 sau khi bị dẫn 2-0 trong trận chung kết đồng đội nam, qua đó giành HCV sau 28 năm chờ đợi.

Đó đều là những môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và cạnh tranh mức độ rất cao ở đấu trường Olympic. Indonesia đánh bại Trung Quốc ở cầu lông. Thái Lan có vận động viên phá vỡ bức tường 10 giây nội dung 100m. Philippines sở hữu nhà vô địch Olympic tiếp tục đứng trên bục cao nhất ASIAD. Những thành tích ấy cho thấy một số nền thể thao Đông Nam Á đã có những mũi nhọn đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp với nhóm hàng đầu châu lục.

Yulo và Puripol đều được phát hiện từ sớm và hướng đến mục tiêu vượt khỏi giới hạn Đông Nam Á. Tài năng thể dục dụng cụ Philippines thậm chí đã vô địch Olympic Paris 2024. Puripol mới 20 tuổi nhưng đã thống trị đấu trường SEA Games suốt 3-4 năm qua, trong khi Indonesia có truyền thống về cầu lông và đủ nguồn lực để đầu tư những môn thể thao lạ lẫm khi từng giành HCV Olympic môn leo núi trong nhà.

Đây cũng là điều thể thao Việt Nam có thể nhìn thấy từ các quốc gia láng giềng. Những nội dung thế mạnh và được xem là niềm hy vọng như bắn súng, thể dục dụng cụ đều chưa tạo điểm nhấn ở đấu trường ASIAD. Đơn cử như thể dục dụng cụ, Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong đều đã từng vượt qua Carlos Yulo ở xà kép và vòng treo tại đấu trường SEA Games, nhưng chưa từng giành được HCV ASIAD. Mục tiêu giành trên 4 HCV của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Thành công của Indonesia, Thái Lan và Philippines tại ASIAD 20 là minh chứng cho thấy Đông Nam Á đủ khả năng cạnh tranh thành tích cao ở nhiều môn thể thao. Trong bức tranh ấy, hy vọng thể thao Việt Nam có thêm những nội dung giành HCV.