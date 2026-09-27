HLV Kim Sang Sik: 'Thái Lan rất mạnh, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng'

Chiến thắng khó khăn, tinh thần là chìa khóa

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu FIFA ASEAN CUP 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines. Dù giành trọn 3 điểm, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đây là trận đấu không dễ dàng khi các học trò phải trải qua nhiều thời điểm khó khăn.

HLV Kim Sang Sik khen ngợi tinh thần học trò trận ra quân FIFA ASEAN CÚP 2026. Ảnh: Phạm Đình.

“Đây là một trận đấu không hề dễ dàng và thực sự rất khó khăn. Dù vậy, tôi nghĩ toàn đội đã nắm bắt được tinh thần để giành chiến thắng.

Để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai sắp tới, chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giành kết quả tốt”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt đánh giá cao màn thể hiện của những nhân tố trẻ, trong đó có Williams Minh Hoàng. Cầu thủ này được kỳ vọng tiếp tục phát triển và đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển.

“Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và còn rất trẻ. Cậu ấy mang lại nguồn năng lượng trẻ trung cho toàn đội.

Tôi tin rằng cậu ấy không chỉ là một cầu thủ trẻ, mà nếu thích nghi tốt cùng toàn đội, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ vô cùng quan trọng”, HLV Kim Sang Sik nhận xét.

Bên cạnh đó, sự hòa nhập nhanh của Patrick Lê Giang cũng mang đến tín hiệu tích cực. HLV Kim Sang Sik cho rằng tinh thần đoàn kết và sự hy sinh của toàn đội là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn.

Thận trọng trước sức mạnh của Thái Lan

Ở lượt trận đầu tiên, Thái Lan tạo ấn tượng mạnh khi đánh bại Pakistan với tỷ số 4-0. Chính vì vậy, HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng đặc biệt cho đối thủ trong trận đấu tiếp theo.

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao sức mạnh của Thái Lan, đặc biệt chiến thắng 4-0 ngày ra quân. Ảnh: Phạm Đình.

“Thái Lan vốn luôn là một đội bóng mạnh, và họ đã có một trận đấu tốt trước Pakistan. Pakistan cũng là đội có thể lực rất tốt. Vì thế chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, mối lo lớn nhất của HLV Kim Sang Sik lúc này là tình trạng của Xuân Son. Tiền đạo này được cho là gặp vấn đề ở gân kheo sau trận đấu.

“Với cầu thủ Xuân Son, dường như cậu ấy dính chấn thương gân kheo. Là một HLV, tôi cảm thấy rất đau lòng. Cậu ấy có vẻ khá đau, nhưng tôi mong rằng đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng”, ông chia sẻ.

Sau chiến thắng trước Philippines, Việt Nam có lợi thế về tinh thần nhưng phía trước là thử thách lớn mang tên Thái Lan.