Đội tuyển Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan sau chiến thắng trước Philippines?

Một trận đấu ở đẳng cấp khác đang chờ phía trước, nơi sự chắc chắn, khả năng kiểm soát thế trận và hiệu quả trong những tình huống quyết định sẽ đóng vai trò then chốt.

Đội tuyển Việt Nam đã có được điều quan trọng nhất trong trận ra quân: 3 điểm. Bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 trong một trận đấu không hề dễ dàng. Kết quả này giúp Việt Nam tạm đứng thứ hai bảng B, cùng có 3 điểm như Thái Lan nhưng kém đối thủ về hiệu số.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn trên sân, chiến thắng trước Philippines chưa phải lời khẳng định rằng Việt Nam đã đạt trạng thái tốt nhất. Ngược lại, trận đấu này cho thấy đội tuyển vẫn cần cải thiện nhiều mặt nếu muốn tạo ra thế trận đủ sức cạnh tranh trước Thái Lan.

Thái Lan là bài kiểm tra hoàn toàn khác

Nếu Philippines mang đến cho Việt Nam một trận đấu giàu tính tranh chấp, Thái Lan sẽ đặt ra những yêu cầu cao hơn về khả năng tổ chức và kiểm soát bóng.

Ở trận ra quân, Thái Lan đánh bại Pakistan 4-0. FIFA đánh giá đội bóng xứ Chùa Vàng sở hữu nhiều phương án tấn công, trong đó những cầu thủ như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và Jude Soonsup-Bell đều góp mặt trong danh sách dự giải.

Đây chính là điểm mà hàng phòng ngự Việt Nam phải đặc biệt lưu ý.

Trước Philippines, Việt Nam giữ sạch lưới nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Trước một Thái Lan có nhiều cầu thủ giàu khả năng xử lý bóng và tạo đột biến, chỉ một khoảng trống nhỏ cũng có thể khiến thế trận thay đổi.

Bởi vậy, nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik không đơn thuần là duy trì hàng thủ chắc chắn. Việt Nam cần giảm thời gian chịu áp lực, đồng thời phải tìm được cách đưa bóng lên phía trên nhanh và chính xác hơn.

Chiến thắng trước Philippines mang lại sự tự tin

Dù vậy, không thể phủ nhận 1-0 trước Philippines là cú hích quan trọng.

Đây là kiểu trận đấu mà Việt Nam không có quá nhiều cơ hội rõ ràng nhưng vẫn biết cách tận dụng thời điểm quyết định để giành chiến thắng. Đường căng ngang của Williams Minh Hoàng và pha lập công của Đình Bắc cho thấy đội tuyển vẫn có khả năng tạo ra khác biệt từ những tình huống chuyển trạng thái.

Đáng chú ý hơn, Williams Minh Hoàng đã có màn ra mắt đội tuyển khá ấn tượng. HLV Kim Sang Sik đánh giá cầu thủ trẻ này có thể trở thành nhân tố quan trọng nếu thích nghi tốt với tập thể.

Sự xuất hiện của những nhân tố trẻ như Williams Minh Hoàng cũng tạo thêm phương án cho Việt Nam khi đối đầu Thái Lan. Một cầu thủ có tốc độ, năng lượng và khả năng tạo đột biến có thể giúp đội tuyển giải quyết những thế trận mà đối thủ chủ động kiểm soát.

Trong khi đó, Đình Bắc đang có khởi đầu đáng nhớ tại giải đấu. Không chỉ ghi bàn quyết định, tiền đạo sinh năm 2004 còn lần đầu được trao băng đội trưởng trong những phút cuối trận. Đó có thể trở thành nguồn động lực quan trọng khi anh bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan.

Việt Nam cần chơi chủ động hơn

Điểm mấu chốt của trận đấu ngày 29/9 có lẽ nằm ở cách Việt Nam lựa chọn lối chơi.

Nếu chỉ lùi sâu chờ cơ hội phản công, Việt Nam có thể phải chịu sức ép lớn từ Thái Lan trong thời gian dài. Nhưng nếu đẩy đội hình lên quá cao và để lộ khoảng trống phía sau, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng có thể phải trả giá trước những cầu thủ tấn công giàu tốc độ của đối thủ.

Vì thế, sự cân bằng sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình tốt hơn, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và quan trọng nhất là phải tận dụng hiệu quả những cơ hội tạo ra. Trước Philippines, một bàn thắng là đủ để mang về chiến thắng. Trước Thái Lan, khả năng tận dụng cơ hội có thể còn quan trọng hơn nữa.

Hai đội cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, khiến cuộc đối đầu ngày 29/9 trở thành trận đấu đáng chú ý trong cuộc đua tại bảng B. Hai đội sẽ gặp nhau tại Si Jalak Harupat, Bandung, lúc 19h30 ngày 29/9 (Ảnh FA Thailand)

Cơ hội của Việt Nam nằm ở sự ổn định

Thái Lan chắc chắn bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Nhưng Việt Nam cũng có lợi thế riêng: đội bóng của HLV Kim Sang Sik vừa trải qua một trận đấu chính thức và đã có được cảm giác chiến thắng.

Vì vậy, câu hỏi không chỉ là Việt Nam có thể thắng Thái Lan hay không, mà còn là liệu đội tuyển có thể nâng cấp màn trình diễn của mình sau trận đấu với Philippines hay không.

Chiến thắng 1-0 đã mang lại 3 điểm và sự tự tin. Nhưng để vượt qua một đối thủ có sức tấn công mạnh như Thái Lan, Việt Nam cần nhiều hơn thế: sự tỉnh táo trong phòng ngự, bản lĩnh ở tuyến giữa và khả năng tạo ra khác biệt ở 1/3 cuối sân.

Nếu cải thiện được những điểm còn hạn chế ở trận ra quân, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tạo ra một cuộc đối đầu cân bằng với Thái Lan. Nhưng đây sẽ là bài kiểm tra thực sự về tham vọng của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026.