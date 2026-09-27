Thể thao Việt Nam hướng tới những tấm HCV ở ngày thi đấu thứ 8 ASIAD 2026

Điền kinh Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ.

Tâm điểm của đoàn TTVN trong ngày 27/9 tại Asiad 2026 là màn tranh tài của các VĐV tuyển điền kinh Việt Nam. Nội dung có thể tranh chấp HCV của Việt Nam là 4x100m tiếp sức nữ, với những cái tên Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Kha Thanh Trúc.

Đến thời điểm này, tuyển điền kinh Việt Nam mới giành được 1 HCĐ, vì vậy các cô gái ở nội dung 4x100m tiếp sức đặt quyết tâm rất cao. Đối thủ chính của Việt Nam là Trung Quốc, Nhật Bản, Bahrain...

Cũng ở môn điền kinh, Việt Nam còn có các VĐV thi đấu ở nội dung nhảy xa, 200m nữ, nhưng không có nhiều hy vọng giành huy chương.

Ở môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung thi đấu ở nội dung 25m súng ngắn nữ, bài bắn chậm. Đây là cơ hội để Thu Vinh, Thùy Trang “phục thù” sau khi thi đấu không thành công ở những nội dung trước.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 8 của ASIAD 2026, một trong những niềm hy vọng vàng của đoàn TTVN là cầu mây sẽ tranh tài ở các nội dung đôi nữ, đội tuyển 3 nam.

Ngoài ra, đoàn TTVN còn thi đấu ở bóng chuyền nam, bóng chuyền bãi biển, bóng ném nữ, bắn cung, cầu lông, kurash và đấu kiếm.