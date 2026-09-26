Vikki Digital Bank đưa tiện ích tài chính số toàn diện vào học đường

Ngày 26/9, đồng hành dấu mốc chuyển mình của trường ĐH Victoria Hòa Bình, Vikki Digital Bank mang đến ngày hội không gian trải nghiệm ngân hàng số và “Trạm công dân số” đa tiện ích, mở ra những điểm chạm tài chính thông minh, an toàn cho thế hệ trẻ.

Sự kiện diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, đại diện các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an (C06), lãnh đạo Tập đoàn Sovico cùng các đơn vị thành viên, ban giám hiệu nhà trường cùng gần 2.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Gói giải pháp tài chính số toàn diện phục vụ học đường

Nhằm tiếp sức cho thế hệ trẻ chủ động làm chủ tài chính cá nhân ngay từ những bước chân đầu tiên trên giảng đường, Vikki Digital Bank phối hợp cùng nhà trường triển khai chính sách phát hành miễn phí dòng Thẻ sinh viên đa năng tích hợp định danh, thanh toán và tín dụng quốc tế.

Anh hùng Lao động, TS Nguyễn Thị Phương Thảo tham quan và trải nghiệm “Trạm công dân số” và kiosk công dân số tại sự kiện.

Không chỉ phục vụ các hoạt động học vụ và điểm danh tại trường, chiếc thẻ còn là một tài khoản ngân hàng, tích hợp sẵn hạn mức tín dụng cấp trước lên đến 40 triệu đồng mỗi sinh viên dựa trên năm học và kết quả học tập. Đây là nguồn dự phòng tài chính linh hoạt giúp các bạn trẻ chủ động trang trải học phí, tài liệu học tập và chi phí sinh hoạt thường ngày.

Đi cùng với đó là chuỗi đặc quyền thiết thực như các gói vay ưu đãi học phí và du học với quy trình tinh gọn, cơ chế hoàn tiền chi tiêu lên đến 10%, chính sách ưu đãi và tích lũy điểm thưởng SkyJoy trên từng giao dịch thanh toán.

Trải nghiệm đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến nhanh gọn trên app Vikki.

Song hành cùng người học, Vikki Digital Bank đồng thời cung ứng giải pháp tài chính chuyên biệt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên với hạn mức tín dụng theo vị trí công tác lên đến 1 tỷ đồng, các gói vay ưu đãi phục vụ nhu cầu mua nhà, mua xe, tiêu dùng và áp dụng chính sách miễn toàn bộ phí quản lý tài khoản cũng như chi trả lương.

Đồng hành triển khai “Bình dân học vụ số” và “Trạm công dân số”

Cũng tại sự kiện, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an (C06) và Tập đoàn Sovico đã thực hiện Nghi thức trao biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ chuyển đổi số và công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Sự hợp tác hướng tới nhiều lĩnh vực trọng tâm như “Trạm công dân số”, “Bình dân học vụ số”, trí tuệ nhân tạo, đào tạo số, phát triển nguồn nhân lực và các nền tảng, tiện ích số phục vụ người dân.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu chứng kiến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tập đoàn Sovico trao Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Hiện thực hóa khuôn khổ hợp tác bằng hành động cụ thể, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức khởi động chương trình “Bình dân học vụ số”. Tiếp nối tinh thần lịch sử, chương trình hướng tới mục tiêu phổ cập tri thức và kỹ năng số thiết yếu đến từng người dân, đưa công nghệ trở thành năng lực phục vụ đời sống thường nhật, trong đó lực lượng học sinh - sinh viên đóng vai trò nòng cốt.

Trong tiến trình này, Vikki Digital Bank đồng hành mang lại những trải nghiệm tài chính thực tiễn giúp sinh viên làm quen với các giao dịch số, dần hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt văn minh và chủ động tiếp cận các dịch vụ tài chính - ngân hàng an toàn, bảo mật.

Sức hút của chương trình còn đến từ mô hình “Trạm công dân số” được Vikki tái hiện sống động ngay trong khuôn viên sự kiện. Không gian tích hợp tiện ích kiểm tra sức khỏe tự động, giao dịch tài chính qua ATM thế hệ mới cùng dịch vụ công trực tuyến đã trực tiếp đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao và đông đảo bạn trẻ tham gia trải nghiệm.

Sinh viên hào hứng trải nghiệm các tiện ích tài chính - y tế tại “Trạm công dân số”.

Mô hình thực tế này cũng là minh chứng rõ nét cho bước tiến tiếp theo của Vikki Digital Bank sau thỏa thuận hợp tác giữa Cục C06 và Tập đoàn Sovico, tạo tiền đề để Vikki tăng tốc nhân rộng mạng lưới “Trạm công dân số” trên toàn quốc. Cùng với dòng “Thẻ công dân số” Vikki hỗ trợ tối ưu hóa thủ tục hành chính công và chính sách miễn lãi đến 55 ngày, góp phần chuẩn hóa phương thức thanh toán không tiền mặt trong cộng đồng.

Việc đồng hành trường ĐH Victoria Hòa Bình là minh chứng rõ nét cho định hướng của Vikki Digital Bank trong việc gắn kết năng lực công nghệ với các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Thông qua hạ tầng tiện ích số hiện đại cùng các gói giải pháp tài chính văn minh, Vikki Digital Bank mong muốn tiếp tục mang tri thức và dịch vụ số đến gần hơn với cuộc sống, từng bước tạo dựng nền tảng vững vàng cho thế hệ công dân số tương lai.