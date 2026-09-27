Cầu mây Việt Nam vào cuộc tại ASIAD 20

Tấm HCV tại ASIAD 19 sẽ là động lực để đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thi đấu tốt hơn tại kỳ Đại hội này

Trong khi đôi nữ xuất trận với hành trang là chức vô địch thế giới 2026, bắn súng tiếp tục được chờ đợi với Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.

Tại Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, cầu mây Việt Nam bắt đầu hành trình ASIAD 20 với hai nội dung đôi nữ và regu nam.

Theo lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam, đội đôi nữ gặp Lào lúc 7h30 (giờ Việt Nam), trước khi gặp Myanmar lúc 13h00. Đội regu nam gặp Malaysia lúc 8h00 và Myanmar lúc 13h00.

Sự xuất hiện của cầu mây được chờ đợi bởi đây là một trong những môn thế mạnh của Thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, cần phân biệt rằng các nội dung thi đấu trong ngày 27.9 không phải nội dung từng mang về HCV ASIAD 19 cho Việt Nam.

Ba năm trước tại Hàng Châu, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành HCV nội dung 4 người nữ, chấm dứt 17 năm chờ đợi HCV ASIAD của cầu mây Việt Nam. Tại Aichi-Nagoya, nội dung 4 người nữ – nơi Việt Nam bước vào với vị thế đương kim vô địch – bắt đầu thi đấu từ ngày 30.9. Chương trình của BTC cho thấy cầu mây nữ ASIAD 20 gồm ba nội dung: đôi nữ, 4 người nữ và regu đồng đội nữ.

Dù vậy, đôi nữ vẫn là một trong những nội dung có khả năng cạnh tranh thành tích cao của cầu mây Việt Nam.

Chỉ hơn một tháng trước ASIAD 20, tại King's Cup 2026 ở Thái Lan, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đã giành HCV đôi nữ. Trong trận chung kết, hai VĐV Việt Nam đánh bại Myanmar – một trong những đối thủ mạnh của nội dung này.

Kết quả đó mang lại cơ sở để chờ đợi vào màn trình diễn của đôi nữ tại Nagoya, nhưng hành trình phía trước không dễ dàng khi cầu mây châu Á quy tụ những nền thể thao có truyền thống mạnh như Thái Lan, Myanmar, Indonesia.

Ngay trong ngày đầu tiên, cuộc gặp Myanmar ở lượt trận thứ hai vì thế sẽ là một thử thách đáng chú ý. Đó cũng chính là đối thủ Thu Trang – Khánh Ly từng vượt qua trong trận tranh HCV thế giới hồi tháng 8.

Ở nội dung regu nam, Việt Nam cũng có những ký ức đẹp tại kỳ Đại hội trước. Tại ASIAD 19, đội regu nam từng vào bán kết và giành HCĐ sau khi dừng bước trước Thái Lan. Việc lần lượt gặp Malaysia và Myanmar ngay trong ngày ra quân sẽ là những bài kiểm tra quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của đội tuyển tại Aichi-Nagoya.

Cùng với cầu mây, bắn súng tiếp tục là một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 27.9.

Từ 7h40, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung bước vào phần thi bắn chậm của vòng loại 25m súng ngắn thể thao nữ tại Aichi Prefectural General Shooting Gallery. Theo chương trình chính thức của Liên đoàn Bắn súng Thể thao quốc tế (ISSF), vòng loại nội dung này gồm hai phần: bắn chậm ngày 27.9 và bắn nhanh ngày 28.9; chung kết diễn ra ngày 28.9.

Đây là nội dung cả Thu Vinh và Thùy Trang đều có những thành tích đáng chú ý.

Tại Giải vô địch châu Á 2025, Thu Vinh giành HCĐ 25m súng ngắn thể thao nữ. Ở World Cup Munich tháng 5.2026, xạ thủ Việt Nam tiếp tục lọt vào chung kết và xếp thứ sáu trong cuộc cạnh tranh có tới 98 VĐV.

Thùy Trang cũng có duyên với nội dung này khi giành HCV tại một giải bắn súng châu Á đầu năm 2026. Đặc biệt tại SEA Games 33, Thu Vinh và Thùy Trang từng tạo nên cuộc đua nội bộ hấp dẫn khi cùng đạt 34 điểm ở chung kết, cùng phá kỷ lục Đại hội. Sau loạt shoot-off, Thu Vinh giành HCV còn Thùy Trang nhận HCB.

Bởi vậy, sau những kết quả chưa đạt kỳ vọng ở các nội dung súng ngắn hơi tại ASIAD 20, bài bắn 25m mở ra thêm cơ hội để các xạ thủ nữ Việt Nam thể hiện khả năng. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh chỉ thực sự được định đoạt sau phần bắn nhanh ngày 28.9.

Điền kinh cũng bước vào một ngày thi đấu đáng chú ý với ba nội dung chung kết. Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng cùng tranh chung kết nhảy xa nữ lúc 16h55, trong khi Lê Thị Cẩm Tú thi chung kết 200m nữ lúc 17h25. Đến 18h45, đội tiếp sức 4x100m nữ bước vào vòng loại.

Bắn cung Việt Nam có một ngày thi đấu dày đặc. Từ 6h15, đội cung ba dây nam gồm Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy gặp Philippines; đội nữ gồm Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo gặp Malaysia. Các nội dung đôi nam nữ và đồng đội cung một dây tiếp tục diễn ra trong ngày.

Ở kurash, Nguyễn Thị Hường gặp VĐV Nhật Bản, còn Phạm Nguyễn Hồng Mơ đối đầu VĐV Uzbekistan tại vòng loại hạng -57kg nữ từ 7h30; các trận bán kết, chung kết dự kiến từ 12h00. Đội kiếm ba cạnh nam gặp Ả Rập Saudi tại vòng 32 cũng vào lúc 7h30.

Cầu lông có đôi nam Nguyễn Đình Hoàng – Trần Đình Mạnh gặp Indonesia tại vòng 1/8. Trong khi đó, bóng chuyền nam gặp Ấn Độ lúc 14h00, bóng ném nữ gặp Trung Quốc lúc 13h30, còn bóng chuyền bãi biển nam gặp Mông Cổ lúc 13h00.

Trong một ngày Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài trên nhiều mặt trận, sự xuất hiện của cầu mây mang theo nhiều chờ đợi. Nội dung đôi nữ ngày 27.9 chưa phải nội dung từng giúp Việt Nam bước lên bục cao nhất tại ASIAD 19, nhưng chức vô địch thế giới mới giành được hồi tháng 8 cho thấy Thu Trang và Khánh Ly có cơ sở để hướng tới một hành trình tốt tại Nagoya.

Phía sau họ, nội dung 4 người nữ – nơi Việt Nam là đương kim vô địch ASIAD – vẫn còn ở phía trước. Cùng với cơ hội của bắn súng, điền kinh và các môn khác, cầu mây bắt đầu cuộc đua với kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào hành trình huy chương của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.