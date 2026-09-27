Việt Nam săn huy chương ASIAD 20 ngày 27/9.

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày 27/9 với lịch thi đấu trải rộng ở nhiều môn, từ bắn cung, bắn súng, kurash đến điền kinh và các môn đồng đội. Trong số đó, sự chú ý tập trung nhiều nhất vào những nội dung mà VĐV Việt Nam đã tiến gần tới vòng tranh huy chương.

Điền kinh có thể mang lại những khoảnh khắc đáng chờ đợi nhất trong ngày. Lúc 16h55, Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng cùng bước vào chung kết nhảy xa nữ. Việc có hai VĐV góp mặt ở lượt tranh huy chương giúp Việt Nam có thêm cơ hội tạo dấu ấn ở nội dung này.

Chỉ 30 phút sau, Lê Thị Cẩm Tú thi chung kết 200 m nữ lúc 17h25. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất của điền kinh Việt Nam trong ngày, bởi Cẩm Tú đã đi tới lượt chạy quyết định.

Cẩm Tú chưa kết thúc ngày thi đấu sau đó. Cô tiếp tục có tên trong đội tiếp sức 4x100 m nữ cùng Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Kha Thanh Trúc. Đội Việt Nam thi vòng loại lúc 18h45.

Trước khi điền kinh vào cuộc, kurash có thể tạo ra cơ hội tranh huy chương sớm hơn. Ở hạng -57 kg nữ, Nguyễn Thị Hường gặp đại diện Nhật Bản, còn Phạm Nguyễn Hồng Mơ đối đầu VĐV Uzbekistan từ 7h30. Nếu vượt qua vòng loại, các võ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục thi bán kết và chung kết từ 12h.

Bắn cung khởi tranh còn sớm hơn. Lúc 6h15, đội cung 3 dây nam gồm Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng và Nguyễn Văn Đầy gặp Philippines. Cùng giờ, đội nữ gồm Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Thị Thanh Thảo đối đầu Malaysia.

Đến 9h, Đặng Công Đức và Lê Thùy Phương Nhi gặp Iran ở nội dung đôi nam nữ cung 1 dây. Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Lộc Thị Đào gặp Bhutan ở nội dung đôi nam nữ cung 3 dây. Hai đội cung 1 dây nam và nữ tiếp tục thi đấu lúc 12h15, lần lượt gặp Mông Cổ và Uzbekistan.

Các môn đồng đội cũng có lịch thi đấu dày. Đôi nữ cầu mây Việt Nam gặp Lào lúc 7h30 và Myanmar lúc 13h, trong khi đội tuyển 3 nam gặp Malaysia lúc 8h rồi chạm trán Myanmar lúc 13h.

Ở các môn bóng, tuyển bóng chuyền bãi biển nam gặp Mông Cổ lúc 13h, bóng ném nữ gặp Trung Quốc lúc 13h30, còn bóng chuyền trong nhà nam đối đầu Ấn Độ lúc 14h.

Ngày 27/9 vì thế có hai giai đoạn đáng chú ý với đoàn Việt Nam. Buổi sáng là thời điểm bắn súng và kurash bước vào các vòng quan trọng, còn từ cuối chiều, điền kinh liên tiếp có VĐV thi chung kết.