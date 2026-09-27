Phạm luật, tuyển Thái Lan phải đổi trang phục ở FIFA ASEAN Cup

Áo đấu của tuyển Thái Lan trong trận thắng Pakistan 4-0 ở lượt đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Ball Thai Stand đưa tin nhãn hàng sản xuất trang phục cho tuyển Thái Lan phải đổi thiết kế ở FIFA ASEAN Cup 2026 do phạm luật của FIFA. Ban đầu, thiết kế có họa tiết in chìm lời quốc ca Thái Lan. Ở trận đầu gặp tuyển Pakistan trên sân Sajilak Harupat, Bandung (Indonesia) chiều 26/9, trang phục của "Voi chiến" không còn họa tiết này, chỉ còn kẻ sọc và màu trắng trơn.

Điều 4.5 trong bộ luật của IFAB quy định: "Trang phục thi đấu không được có bất kỳ khẩu hiệu, tuyên bố hoặc hình ảnh chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân nào. Cầu thủ không được để lộ đồ lót có in các khẩu hiệu, tuyên bố hoặc hình ảnh chính trị, tôn giáo, cá nhân, hoặc quảng cáo nào khác ngoài logo của nhà sản xuất. Nếu vi phạm, cầu thủ và/hoặc đội bóng sẽ bị ban tổ chức giải, liên đoàn bóng đá quốc gia hoặc FIFA xử phạt".

"Lời bài quốc ca không được liệt kê cụ thể trong danh mục các nội dung bị cấm, nhưng việc đưa vào các câu hoàn chỉnh từ bài hát hoặc các đoạn lời mang nội dung tư tưởng đều bị coi là vi phạm các quy định hạn chế về khẩu hiệu", Ball Thai Stand thông tin thêm.

Trang phục thi đấu của tuyển Thái Lan ở giải gần nhất là ASEAN Cup 2026. Ảnh: Anh Tiến.

Thiết kế áo đấu cũ của tuyển Thái Lan vẫn có thể được sử dụng ở các giải ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Ở ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Anthony Hudson vẫn ra sân với họa tiết lời bài hát quốc ca được in chìm trên áo. Ở trận tiếp theo, tuyển Thái Lan gặp Việt Nam lúc 19h30 tối 29/9 trên sân Sajilak Harupat.