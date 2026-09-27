Trung Quốc vượt mốc 100 Huy chương vàng

Vận động viên Su Wen (Trung Quốc) đoạt HCV nội dung nhảy ba bước nam với thành tích 17,42 m, đồng thời phá kỷ lục Đại hội. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Tấm Huy chương vàng thứ 100 đến từ nội dung 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nữ. Trung Quốc cũng thể hiện sự vượt trội ở hai môn nhảy cầu và canoeing. Ở môn nhảy cầu, cặp Chen Yuxi và Lu Wei vô địch đôi nữ 10m với 347,82 điểm, cặp Wang Zongyuan và Zheng Jiuyuan giành Huy chương vàng đôi nam 3m với 465,87 điểm.

Môn canoeing tiếp tục mang về ba Huy chương vàng cho Trung Quốc: Li Chenhao và Zhang Luxi vô địch K2 500m hỗn hợp; Wu Shengyue và Ma Yanan giành Huy chương vàng C2 500m hỗn hợp, trong khi Wang Nan về nhất K1 500m nữ.

Ở môn điền kinh, vận động viên Su Wen giành Huy chương vàng nội dung nhảy ba bước nam tại ASIAD 2026 với thành tích 17,42m, đồng thời phá kỷ lục Đại hội đã tồn tại suốt 36 năm.

Vận động viên gốc Ethiopia Shitaye Habte đã mang về Huy chương vàng marathon nữ cho Bahrain sau cuộc đua quyết liệt. Habte cán đích với thời gian 2 giờ 27 phút 31 giây, hơn 12 giây so với Cirencuomu của Trung Quốc. Habte cùng Cirencuomu và Yada (Nhật Bản) duy trì vị trí trong nhóm đầu ở phần lớn quãng đường. Sau mốc 35km, Habte bắt đầu tăng tốc, tạo khoảng cách với hai đối thủ và duy trì lợi thế đến khi cán đích. Đến nay, Bahrain đã giành 5 Huy chương vàng và tất cả đều có đóng góp của những vận động viên nhập tịch.

Yamashita Kazuki giành Huy chương vàng marathon nam tại ASIAD 20 với thành tích 2 giờ 10 phút 49 giây, mang về Huy chương vàng đồng thời phá kỷ lục đại hội cho đoàn Nhật Bản. Vận động viên chủ nhà luôn trong nhóm dẫn đầu, nhưng sau km 31, anh liên tục tăng tốc ở những đoạn dốc, từng bước tạo khoảng cách với các đối thủ và bứt lên ở khoảng km 36 trước khi cán đích với khoảng cách 48 giây so với đối thủ Ấn Độ.

Trong các thành tích nổi bật hôm qua, Uzbekistan giành Huy chương vàng đáng chú ý tại ASIAD 20 khi Shakhriyor Makhkamov về nhất nội dung K1 500m nam môn canoe sprint với thời gian 1 phút 43,642 giây. Đây cũng là Huy chương vàng thứ tám của Uzbekistan. Hàn Quốc cũng giành hai Huy chương vàng bóng rổ, trong đó ở nội dung bóng rổ 5 người nữ, đội Hàn Quốc đánh bại chủ nhà Nhật Bản 75-70 trong trận chung kết. Đây là Huy chương vàng của Hàn Quốc sau 12 năm.

Ở bóng rổ nam 3 người, Hàn Quốc thắng Qatar 19-10 trong trận chung kết. Sau khi dẫn 6-4, Hàn Quốc nhanh chóng nới rộng khoảng cách lên 11-6 rồi kết thúc trận đấu với cách biệt 9 điểm để lần đầu tiên giành Huy chương vàng bóng rổ 3x3 tại ASIAD khi môn này có trong chương trình thi đấu từ 8 năm trước. Rahmat Erwin Abdullah giành Huy chương vàng cử tạ nam 75kg, mang về tấm Huy chương vàng thứ hai cho Indonesia với mức tổng cử 366kg, gồm 160kg ở cử giật và 206kg ở cử đẩy.

★ Trong ngày thi đấu hôm qua, thành tích đáng chú ý nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam là trận thắng của vận động viên cầu lông Nguyễn Hải Đăng khi thắng vận động viên của Tajikistan 2-0, nhưng sau đó anh lại thua 0-2 ở vòng 1/8 trước đối thủ Thái Lan. Nữ vận động viên cầu lông hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thắng vận động viên của Indonesia 2-0, song cũng phải dừng bước ở vòng 1/8 do thua Chen Yu Fei (Trung Quốc) 1-2.

Ở môn canoeing, Hoàng Thị Hường đứng thứ 7/8 nội dung K1 500m nữ; Vũ Lê Thiên Hải xếp thứ 9/9 nội dung K1 500m nam, trong khi cặp Hiên Năm-Hồng Thái về thứ 7/9 C2 500m hỗn hợp. Thi đấu môn bắn súng, Mộng Tuyền đạt 585 điểm, đứng thứ 16/45 ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ; Dương Hà My xếp thứ 23 và Phí Thanh Thảo đứng thứ 39.

Ở sàn đấu boxing, Hà Thị Linh thua vận động viên của Uzbekistan 0-5 tại vòng 1/8 hạng 61kg nữ. Đội nam kiếm chém Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước đội Uzbekistan.