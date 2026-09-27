Golfer hạng 2 thế giới từng ghét đọc sách

Golfer hạng 2 thế giới hiện xem sách và podcast là những nguồn giúp cô tìm hiểu về tâm lý. Ảnh: @jeeno.atthaya.

Chia sẻ tại Founders Cup hồi tháng 3, Jeeno Thitikul (sinh năm 2003) thừa nhận từng ghét đọc sách. Trước đây, golfer Thái Lan thường dành thời gian rảnh để xem series và giải trí thay vì cầm sách.

Thói quen này dần thay đổi sau những lần thất bại trong sự nghiệp. Thitikul muốn hiểu rõ hơn về bản thân, từ cách suy nghĩ đến cách đối mặt với áp lực khi thi đấu. Cô bắt đầu tìm đọc những cuốn sách về tư duy và tâm lý, đồng thời trò chuyện với những người có cách nhìn mà mình đánh giá cao.

“Tôi bắt đầu học cách hiểu bản thân và đọc những cuốn sách về tư duy”, cô kể.

Cuốn sách được Thitikul nhắc đến nhiều nhất là Good Vibes, Good Life (Yêu mình trước đã, yêu đời để sau) của Vex King. Tác phẩm thuộc dòng sách phát triển bản thân, đề cập đến việc yêu thương bản thân, duy trì suy nghĩ tích cực và lựa chọn môi trường sống phù hợp.

Trong cuộc phỏng vấn với ELLE Singapore đầu năm 2026, Thitikul cho biết đây là cuốn sách yêu thích của cô ở thời điểm đó. Golfer 23 tuổi ấn tượng với quan điểm rằng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cách một người nhìn nhận mọi việc.

Cô cũng chú ý hơn đến những người và môi trường xung quanh. Theo Thitikul, ở cạnh những người tích cực có thể mang lại ảnh hưởng tốt. Ngược lại, một số mối quan hệ hoặc tương tác có thể khiến bản thân mất nhiều năng lượng.

Thitikul đã đọc Yêu mình trước đã, yêu đời để sau hai lần, lần đầu vào năm 2025 và đọc lại trong năm 2026. Đây là điều khá đặc biệt với golfer Thái Lan bởi cô tự nhận mình đọc chậm. “Tôi hoàn toàn không phải người đọc nhanh”, cô chia sẻ tại Founders Cup.

Đây là cuốn sách Jeeno Thitikul đã đọc hai lần trong hai năm. Ảnh: Bloom Books.

Việc tìm đến sách cũng liên quan trực tiếp đến áp lực của golf chuyên nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn với ELLE Singapore, Thitikul mô tả golf là môn thể thao đòi hỏi nhiều về tinh thần. Trong một vòng đấu, golfer có nhiều thời gian ở một mình với suy nghĩ của mình, chẳng hạn lúc đi giữa các hố hay chờ thực hiện cú đánh tiếp theo.

Khi thi đấu không tốt hoặc chịu áp lực thành tích, những khoảng thời gian này dễ khiến VĐV suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy, Thitikul tập cách nhận ra những suy nghĩ đó và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tập trung vào cú đánh tiếp theo.

Bên cạnh rèn thể lực và kỹ thuật, cô đọc sách, nghe podcast để tìm hiểu thêm về tâm lý và cách kiểm soát suy nghĩ. Thitikul cho biết không có HLV riêng hướng dẫn về vấn đề này mà chủ yếu tự tìm hiểu.

Nhìn lại những lần thất bại, golfer Thái Lan cho rằng đây cũng là động lực khiến cô thay đổi. Thay vì chỉ quan tâm đến kết quả thi đấu, tay golf Gen Z bắt đầu tìm hiểu vì sao mình có những cảm xúc hoặc phản ứng nhất định trước áp lực.

Jeeno Thitikul hiện đứng hạng 2 thế giới trên bảng xếp hạng Rolex Women's World Golf Rankings. Golfer Thái Lan gia nhập LPGA Tour năm 2022 và đến nay đã có 10 danh hiệu tại hệ thống này. Riêng mùa 2026, cô giành 3 chức vô địch, gồm Honda LPGA Thailand, Mizuho Americas Open và The Standard Portland Classic.

Trước đó, năm 2025 đánh dấu một trong những mùa giải nổi bật nhất của Thitikul khi cô thắng 3 giải, nhận danh hiệu Golfer xuất sắc của năm và Vare Trophy (dành cho người có điểm số trung bình mỗi vòng thấp nhất mùa giải), đồng thời lập kỷ lục LPGA về điểm trung bình một mùa với 68,681 gậy. Cô cũng vô địch CME Group Tour Championship hai năm liên tiếp 2024-2025, theo Golf Digest.