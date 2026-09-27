Kane bỏ lỡ cơ hội vàng, Anh thua đau Tây Ban Nha ngay tại Wembley

Trận đấu tái hiện chung kết EURO 2024 khởi đầu theo kịch bản không mong muốn với đội tuyển Anh. Ngay phút thứ 2, sai lầm của Marc Guehi trước vòng cấm tạo điều kiện để Lamine Yamal cướp bóng, đột phá vào khu vực 16m50 rồi đặt lòng chân trái vào góc xa, mở tỉ số cho Tây Ban Nha.

Bàn thua sớm khiến Anh gặp rất nhiều khó khăn. Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát thế trận và gây sức ép liên tục. Đội khách có thêm những cơ hội rõ rệt để gia tăng cách biệt. Ferran Torres lần lượt đối mặt James Trafford ở phút 16 và 27 nhưng không thể tận dụng thành công.

Harry Kane đá hỏng 11m cho ĐT Anh (Ảnh: The Guardian)

Không thể ghi thêm bàn, Tây Ban Nha phải trả giá. Phút 36, Anh tổ chức một pha phản công nhanh. Jude Bellingham phối hợp với Anthony Gordon trước khi tiền đạo này tung cú sút sệt vào góc gần, đánh bại Unai Simon và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chỉ 4 phút sau, sân Wembley tiếp tục bùng nổ. Nico O'Reilly thực hiện quả tạt sát đáy biên và Harry Kane bật cao đánh đầu. Bóng chạm đùi Marc Cucurella rồi đổi hướng, khiến Unai Simon bất lực. ĐT Anh bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-1.

Tây Ban Nha đánh bại Anh ngay tại Wembley (Ảnh: The Guardian)

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà có cơ hội rất lớn để tạo cách biệt hai bàn. Phút 54, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Rodri phạm lỗi với Bellingham trong vòng cấm và cho Anh hưởng phạt đền.

Harry Kane bước lên chấm 11m. Tuy nhiên, thủ quân tuyển Anh lại trượt chân khi thực hiện cú sút. Bóng đi trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội giúp đội chủ nhà nâng tỉ số lên 3-1.

Tình huống này trở thành bước ngoặt của trận đấu. Tây Ban Nha thoát khỏi nguy cơ bị dẫn sâu và lập tức tăng tốc tìm bàn gỡ.

Phút 60, đội khách tận dụng sai lầm của O'Reilly ở khu vực giữa sân. Alex Baena, cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút chìm vào góc thấp bên phải, đánh bại Trafford và quân bình tỉ số 2-2.

ĐT Anh vẫn chưa có hình ảnh khả quan hơn sau World Cup 2026 (Ảnh: The Guardian)

Anh sau đó lùi sâu hơn, trong khi Tây Ban Nha tiếp tục duy trì sức ép. Đến phút 74, Baena một lần nữa tạo ra khác biệt. Tiền vệ này thực hiện đường chọc khe vừa đủ để phá vỡ hàng phòng ngự Anh, tạo điều kiện cho Mikel Oyarzabal thoát xuống và dứt điểm một chạm, ấn định chiến thắng 3-2 cho Tây Ban Nha.

Thất bại ngay trên sân Wembley khiến đội bóng của Thomas Tuchel khởi đầu Nations League bằng việc trắng tay. Trong khi đó, chiến thắng trước Tam sư cũng giúp Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận bất bại lên 39 trận.