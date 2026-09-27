200 VĐV tranh tài tại Giải Pickleball doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ II

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự lễ khai mạc.

Giải Pickleball doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ II, năm 2026 là một trong nhiều hoạt động được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Ở lần thứ hai tổ chức, giải được kỳ vọng tạo sân chơi thể thao lành mạnh, quy mô cho các doanh nhân; cổ vũ phong trào tập luyện TDTT, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cho các doanh nhân; là diễn đàn giao lưu, hợp tác, mở ra thêm những cơ hội kết nối kinh doanh, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Giải thu hút 200 vận động viên (VĐV) đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các VĐV tranh tài tại hai nội dung Cúp Đồng hành và Cúp Doanh nhân, mỗi nội dung gồm hai hạng mục đôi nam và đôi nam nữ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự giải.

Để giải đấu diễn ra thành công, Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, từ sân thi đấu, công tác trọng tài, thông tin tuyên truyền về giải đấu, lễ tân, hậu cần...

Các VĐV mang đến giải đấu những trận so tài kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài với tinh thần trung thực, đoàn kết, tôn trọng đối thủ và cống hiến nhiều trận đấu kịch tính.

Giải khép lại vào tối 27/9 với Gala tổng kết và trao giải.