Chấn thương của Mbappe gây lo lắng

Mbappe dính chấn thương ngay sau khi ghi bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Mbappe một lần nữa gặp vấn đề ở đầu gối trong màu áo tuyển Pháp. Real Madrid xác nhận tiền đạo 27 tuổi bị duỗi quá mức bao khớp phía sau đầu gối trái sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 tại Nations League hôm 25/9.

Mbappe ghi bàn duy nhất ở phút 54, nhưng cũng gặp chấn thương trong chính tình huống này. Anh dùng chân phải dứt điểm khi chân trái đang trụ trên mặt sân. Ban đầu, Mbappe cố gắng thi đấu tiếp nhưng sau đó phải rời sân và trở lại Madrid kiểm tra tình hình.

Kết quả kiểm tra ban đầu mang đến thông tin tích cực. Real Madrid cho biết các bác sĩ không phát hiện chấn thương nghiêm trọng hơn. CLB dự kiến Mbappe cần khoảng 10-12 ngày để hồi phục và sẽ tiếp tục theo dõi nghiêm ngặt tình trạng đầu gối trái.

Dù vậy, người hâm mộ có lý do để lo lắng. Mùa 2025/26, Mbappe từng hai lần phải gián đoạn thi đấu vì chấn thương đầu gối. Tình hình mùa trước càng nhạy cảm hơn khi Mbappe nén đau thi đấu dù World Cup 2026 cận kề.

Mbappe cuối cùng vẫn kịp góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến đầu gối cũng có thể trở thành mối quan tâm lớn với một cầu thủ phụ thuộc nhiều vào tốc độ và khả năng bứt phá như anh.

Mbappe sẽ bỏ lỡ 3 trận tiếp theo của tuyển Pháp, buộc HLV Zinedine Zidane buộc phải có sự điều chỉnh cấp bách cho hàng công. Nếu hồi phục đúng tiến độ, anh có thể trở lại khi Real Madrid tiếp Villarreal tại Santiago Bernabéu ngày 10/10.

Khả năng ra sân vẫn phụ thuộc vào diễn biến đầu gối trong những ngày tới. Với Real Madrid, điều quan trọng lúc này không phải thời gian nghỉ dự kiến 10-12 ngày, mà là đảm bảo chấn thương không trở nên phức tạp hơn.

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