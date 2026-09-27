Một chiến thắng, nhiều tín hiệu mới của đội tuyển Việt Nam

Sự góp mặt của những tân binh Việt kiều như Williams Minh Hoàng đem lại diện mạo mới cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA/SGGP

Điều đáng chú ý nhất, ngay từ đội hình xuất phát HLV Kim Sang-sik đã mạnh dạn sử dụng 6 cầu thủ nhập tịch và Việt kiều gồm: Lê Giang Patrik, Nguyễn Adou Leygley Minh, Cao Pendant Quang Vinh, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son và Williams Minh Hoàng. Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng lần đầu đá chính cho đội tuyển quốc gia.

Lần đầu tiên, đội tuyển quốc gia bước vào một trận đấu chính thức với số cầu thủ nhập tịch và Việt kiều trong đội hình xuất phát chiếm quá nửa đội hình.

Không khó để nhận ra sự lúng túng nhất định trong cách vận hành của đội tuyển Việt Nam ở những phút đầu trận. Khi nhiều vị trí chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau, sự kết nối giữa các tuyến chưa đạt được độ trơn tru cần thiết.

Philippines đã khai thác khá tốt điều đó bằng lối chơi nhanh, quyết liệt và không ngại va chạm ở khu vực giữa sân. Đội bóng này không để Việt Nam dễ dàng triển khai bóng, mà liên tục gây sức ép, khiến những đường chuyền của các cầu thủ áo đỏ nhiều lần bị ngắt quãng.

Thống kê trận đấu cho thấy Philippines kiểm soát bóng 51%, đồng thời có số pha tấn công và tấn công nguy hiểm cao hơn. Trong thế trận ấy, sự vắng mặt của Hoàng Đức càng được cảm nhận rõ. Tiền vệ này thường đóng vai trò quan trọng trong việc nhận bóng, xoay sở và đưa bóng thoát khỏi áp lực ở khu vực giữa sân. Khi không có một cầu thủ có khả năng điều tiết và thoát pressing như vậy, tuyến giữa Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục của đối thủ.

Hoàng Hên vẫn cho thấy phẩm chất kỹ thuật và khả năng xử lý bóng khéo léo. Tuy nhiên, trước một Philippines sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình và thể lực tốt, tiền vệ này không phải lúc nào cũng có đủ khoảng trống và sức rướn để thoát khỏi sự đeo bám. Khu vực trung tuyến vì thế nhiều lần bị chia cắt, tạo điều kiện để các tiền vệ Philippines dâng cao và tung ra những cú sút nguy hiểm.

Đáng chú ý nhất là tình huống Randy Schneider dứt điểm đưa bóng dội xà ngang ở phút 22. Đó là lời cảnh báo rõ ràng cho hàng phòng ngự Việt Nam trong một thế trận mà đối phương không hề lép vế.

Nhưng cũng chính trong một trận đấu mà sự phối hợp chưa thực sự nhuần nhuyễn, đội tuyển Việt Nam lại cho thấy giá trị của những cá nhân có khả năng tạo ra khác biệt. Phút 25, chỉ một tình huống phối hợp có ý tưởng rõ ràng đã giúp đội tuyển Việt Nam phá vỡ thế giằng co. Williams Minh Hoàng tận dụng tốc độ và khả năng di chuyển để thoát xuống bên cánh, trước khi căng ngang vào trong. Bóng tìm đến vị trí của Đình Bắc và tiền đạo này dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tình huống này cho thấy Williams Minh Hoàng có những phẩm chất mà đội tuyển Việt Nam đang cần ở một tiền đạo trẻ: Tốc độ, sức rướn và khả năng di chuyển không bóng. Quan trọng hơn, cầu thủ Việt kiều này mới 19 tuổi.

Ở tuyến dưới, Adou Leygley Minh cũng để lại dấu ấn tích cực trong lần đầu đá chính. Trung vệ Việt kiều này thể hiện sự điềm tĩnh, khả năng phán đoán vị trí và cách xử lý tương đối chắc chắn. Sự kết hợp giữa Adou Leygley Minh và Bùi Hoàng Việt Anh cũng cho thấy một hướng xây dựng hàng thủ đáng chú ý. Nếu Adou Leygley Minh mang đến khả năng đọc tình huống và sự bình tĩnh, Việt Anh lại sở hữu kinh nghiệm, tốc độ cùng khả năng tranh chấp bóng bổng. Chính sự bổ trợ ấy giúp hàng phòng ngự Việt Nam đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào ngày 29-9, đây sẽ là phép thử khác hẳn cho những thay đổi đang được HLV Kim Sang-sik thực hiện.