'Đạo chích' hết đường trốn nã

Đối tượng Lê Minh Hải bị bắt giữ.

Qua công tác rà soát, xác minh các mối quan hệ và lần theo dấu vết đối tượng, Công an phường Đồng Sơn xác định được nơi Hải đang lẩn trốn tại phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh). Ngày 24-10, Công an phường Đồng Sơn chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bắt giữ đối tượng Lê Minh Hải. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an phường Đồng Sơn bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.