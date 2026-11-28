Qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, Công an xã Gia Hiệp phát hiện Lưu Quang Thành Sơn (SN 1999, thường trú tại thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa) là đối tượng “Trộm cắp tài sản” tại huyện Vĩnh Cửu, nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 8/2023, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (cũ) ra Quyết định truy nã số 12/QĐTN-ĐCSHS-KTMT ngày 14/12/2023.

Qua xác minh, Công an xác định sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi, hiện đối tượng đến làm thuê hái cà phê tại thôn 5, xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 19/11/2026. Sáng 27/11, Công an xã Gia Hiệp đã tổ chức bắt giữ Sơn tại khu vực thôn 5, xã Gia Hiệp.

Đối tượng Sơn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an xã Gia Hiệp đã bàn giao đối tượng này cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.