Ngày 28/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng có hành vi cắt trộm dây cáp điện tại tuyến đường kết nối thuộc thôn Plei Groi, xã Đăk Rơ Wa.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, trên địa bàn xã Đăk Rơ Wa và các địa phương lân cận thường xuyên xảy ra nạn mất cắp thiết bị điện, qua trinh sát, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 27/11, Công an xã Đăk Rơ Wa phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện, gồm: A Lam (sinh năm 2007), A Thoănh (sinh năm 2000) và A Phun (sinh năm 2006), cùng trú tại xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một bao tải chứa nhiều đoạn dây điện đã bị cắt cùng các công cụ sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp.

Qua làm việc, các đối tượng bước đầu khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã lợi dụng đêm khuya, vắng người để cắt trộm dây cáp điện của công trình hạ tầng, lấy lõi đồng bán phế liệu.

Hiện Công an xã Đăk Rơ Wa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an xã Đăk Rơ Wa cũng bắt nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp thiết bị điện, cắt dây cáp điện.