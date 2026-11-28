Đưa pháp luật đến gần dân

Bám sát kế hoạch hằng năm, TAND khu vực 8 duy trì tổ chức từ 2-3 phiên tòa xét xử lưu động tại các xã và trường học; đồng thời, phối hợp dàn dựng nhiều phiên tòa giả định sát thực tế với hình thức đổi mới, nội dung hấp dẫn. Việc xét xử công khai các vụ án điểm ngay tại khu dân cư, trường học đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và học sinh.

Đông đảo học sinh theo dõi phiên tòa xét xử lưu động do Tòa án nhân dân khu vực 8 tổ chức tại Trường THPT Vĩnh Linh - Ảnh: K.S

Điển hình, vào ngày 5/8/2026, TAND khu vực 8 phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 tổ chức phiên tòa giả định tại xã Cửa Việt có nội dung về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Buổi diễn án thu hút hàng trăm lượt ngư dân và người dân địa phương tham dự, giúp bà con hiểu rõ quy định pháp luật khi vươn khơi, bám biển.

Phó Chánh án TAND khu vực 8 Nguyễn Đình Hoan cho biết: “Đối với xét xử lưu động, đơn vị ưu tiên chọn các vụ án điểm, hành vi phạm tội phổ biến gây bức xúc dư luận, như: Ma túy, trộm cắp tài sản, vi phạm giao thông đường bộ hay cố ý gây thương tích... để răn đe, phòng ngừa chung. Riêng kịch bản phiên tòa giả định tập trung vào vấn đề bạo lực học đường, ma túy, vi phạm luật giao thông ở thanh thiếu niên và dùng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu nhằm nâng cao tính cảnh tỉnh.

Ưu điểm lớn nhất của hình thức này là tính trực quan. Khi trực tiếp chứng kiến toàn bộ quy trình tố tụng từ thủ tục khai mạc, xét hỏi, tranh tụng đến tuyên án, người dân và học sinh sẽ hình dung rõ ràng hậu quả pháp lý cùng mức án nghiêm khắc dành cho hành vi phạm tội. Qua đó, giúp người xem nâng cao hiểu biết về hoạt động của cơ quan tư pháp và chủ động phòng ngừa vi phạm".

Một phiên tòa lưu động được tổ chức tại Trường THPT Vĩnh Linh - Ảnh: K.S

Răn đe, giáo dục từ học đường

Tại Trường THPT Vĩnh Linh, những phiên tòa lưu động và giả định tổ chức ngay trong khuôn viên nhà trường đã để lại ấn tượng sâu sắc cho giáo viên và học sinh. Vào ngày 16/11/2026, tại Trường THPT Vĩnh Linh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 phối hợp với TAND khu vực 8 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự sơ thẩm liên quan đến tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và dùng hình ảnh nhạy cảm qua mạng xã hội để cưỡng đoạt tài sản. Những bản án nghiêm khắc tuyên trực tiếp tại sân trường giúp học sinh nhận diện rõ cạm bẫy tệ nạn, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình.

Lần đầu theo dõi phiên tòa tại trường, em Nguyễn Đạt, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Vĩnh Linh chia sẻ: “Em rất hồi hộp trước không khí trang nghiêm của phiên tòa. Nhìn các bị cáo tuổi đời còn trẻ phải nhận án phạt nghiêm khắc vì phút nông nổi, chúng em thấy xót xa và hiểu rõ ranh giới mong manh giữa tự do với vòng lao lý”.

Bản án Tòa tuyên mang tính răn đe và giáo dục pháp luật cao đối với học sinh Trường THPT Vĩnh Linh - Ảnh: K.S

"Những lời phân tích của hội đồng xét xử giúp em hiểu rằng, mỗi công dân phải luôn thượng tôn pháp luật và rèn luyện bản lĩnh, bởi chỉ một phút nông nổi, thiếu hiểu biết cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai của chính mình”, em Trần Hoàng Khánh Linh, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Vĩnh Linh, bày tỏ.

Việc đưa pháp luật đến gần người dân và học sinh qua từng phiên tòa của TAND khu vực 8 đang phát huy hiệu quả rõ nét. Những phiên tòa thực tế ấy đã góp phần xây dựng lối sống thượng tôn pháp luật, giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình, trường học và khu dân cư trên địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, TAND khu vực 8 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng sát với tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Đơn vị sẽ chủ động cập nhật các dạng tội phạm mới, như lừa đảo qua mạng, tội phạm công nghệ cao để đưa vào kịch bản diễn án; đồng thời kết hợp giao lưu hỏi đáp pháp luật có thưởng và mời học sinh trực tiếp đóng vai các chủ thể tố tụng nhằm tăng tính trải nghiệm”, Phó Chánh án TAND khu vực 8 Nguyễn Đình Hoan cho biết thêm.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Thái, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Linh, cho hay: “Phiên tòa lưu động tổ chức tại trường mang ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh. Mỗi vụ án là một bài học cảnh tỉnh sâu sắc đối với thanh thiếu niên, giúp hoàn thiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật học đường. Nhờ duy trì tốt hoạt động này, những năm qua, học sinh nhà trường luôn chấp hành nghiêm nội quy và quy định pháp luật, đến nay chưa có trường hợp học sinh vi phạm pháp luật”.