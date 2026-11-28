Ngày 28/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Thanh Trung (SN 1986, ngụ phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trung (áo thun).

Trước đó, Trung cùng vợ đi đón con tại Trường Mầm non Ngã Bảy thì cô giáo phụ trách có nhắc đóng học phí cho con vì đã quá hạn. Khi về nhà, Trung nhắn tin xúc phạm và đe dọa đánh cô giáo.

Sau đó, Trung mang theo dao quay lại trường la hét, xông thẳng vào phòng họp xúc phạm, đe dọa tính mạng giáo viên phụ trách và Hiệu trưởng nhà trường cùng những người có mặt trong phòng họp, khiến mọi người hoảng sợ, bỏ chạy.

Sau đó, Trung ra sân trường lớn tiếng xúc phạm các giáo viên, làm nhiều người đi đường tập trung trước cổng trường vì hiếu kỳ.

Nhận được tin báo, Công an phường Ngã Bảy có mặt mời Trung về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Trung thừa nhận hành vi sai trái và khai nhận do say xỉn nên đến trường gây chuyện.