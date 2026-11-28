Hình ảnh Nguyễn Văn Luận

Đặc điểm nhận dạng: Cao khoảng 1,65m, dáng người ốm, da ngăm đen, tóc đen, mắt đen (ảnh kèm theo). Hiện chưa xác định được Nguyễn Văn Luận đang ở đâu nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến người nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 239- Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên: Trần Thanh Tịnh (SĐT: 0905886833). Cơ quan Công an rất mong nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

P.V