Trang bị kỹ năng, nâng cao năng lực hòa giải viên ở cơ sở

Mới đây, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại phường Phước Hội và các xã: Vĩnh Hảo, Đông Giang.

Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, đã giới thiệu những nội dung cơ bản về hòa giải ở cơ sở ở phường Phước Hội.

Tại phường Phước Hội, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ, công chức và tuyên truyền viên pháp luật. Nội dung tập huấn tập trung vào những kiến thức cơ bản về công tác hòa giải ở cơ sở, vai trò của hòa giải viên cũng như các nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị, Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, đã giới thiệu những nội dung cơ bản về hòa giải ở cơ sở. Đây là phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên theo quy định của pháp luật về hòa giải, dựa trên sự tự nguyện, thỏa thuận và quyền tự định đoạt của các bên có mâu thuẫn.

Theo Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, trong quan hệ hòa giải, chính các bên có tranh chấp là chủ thể quyết định kết quả giải quyết vụ việc. Việc hòa giải thành hay không thành phụ thuộc vào ý chí, sự thiện chí và khả năng tìm được tiếng nói chung của các bên.

Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ, công chức và tuyên truyền viên pháp luật.

Để hỗ trợ quá trình này, cần có một bên thứ ba làm trung gian hòa giải. Người này chính là hòa giải viên, giữ vai trò trung lập, độc lập với các bên tranh chấp, giúp họ trao đổi, tháo gỡ bất đồng và tìm kiếm phương án giải quyết phù hợp.

Một nguyên tắc quan trọng được nhấn mạnh tại buổi tập huấn là nội dung thỏa thuận hòa giải không được trái quy định pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội, không xâm phạm lợi ích hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước, người thứ ba. Dù các bên tự nguyện thỏa thuận, nhưng nếu nội dung thỏa thuận vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội thì không được công nhận.

Đặc biệt, hòa giải viên cần nhận thức rõ vai trò, giới hạn trách nhiệm của mình. Hòa giải ở cơ sở không phải hoạt động xét xử, hòa giải viên không có quyền đưa ra phán quyết như thẩm phán hoặc trọng tài viên. Quá trình hòa giải cũng không phải tuân theo một trình tự, thủ tục bắt buộc mà cần linh hoạt theo từng vụ việc, đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.

Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh cũng lưu ý, khi tiến hành hòa giải, người thực hiện cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân phát sinh, diễn biến vụ việc, thái độ và mong muốn của các bên. Trong quá trình đó, có thể xuất hiện những thông tin liên quan đến bí mật đời tư cá nhân được các bên tin tưởng chia sẻ. Hòa giải viên phải tôn trọng, bảo mật những thông tin này, đồng thời phân biệt rõ với các thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật mà các bên cố tình che giấu.

Đây là những kỹ năng quan trọng giúp hòa giải viên xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Đưa kiến thức pháp luật đến gần người dân, hạn chế tranh chấp

Cũng trong đợt tuyên truyền pháp luật, tại các xã Vĩnh Hảo và Đông Giang, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, thành viên các tổ hòa giải cơ sở, đại diện các thôn và người dân trên địa bàn.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những lĩnh vực pháp luật gắn liền với đời sống hằng ngày, thường phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và cộng đồng dân cư như: Luật Hôn nhân và gia đình, tranh chấp hợp đồng vay tài sản, tranh chấp quyền sử dụng đất, pháp luật về hộ tịch và phòng, chống bạo lực gia đình.

Cán bộ, công chức, người dân lắng nghe Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền pháp luật.

Thông qua phần trình bày của Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, các quy định pháp luật được truyền đạt theo hướng gần gũi với thực tiễn, giúp người tham dự nhận diện những vấn đề pháp lý có thể phát sinh trong đời sống, hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia các quan hệ dân sự, hôn nhân, gia đình và đất đai.

Việc lựa chọn những nội dung thiết thực giúp người dân có thêm kiến thức để chủ động phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đối với đội ngũ tuyên truyền viên và thành viên tổ hòa giải, đây còn là dịp cập nhật kiến thức, củng cố kỹ năng nhận diện, tiếp nhận và xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn. Qua đó, lực lượng làm công tác pháp luật ở cơ sở có thêm cơ sở để giải thích, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định, hạn chế những mâu thuẫn nhỏ phát triển thành tranh chấp phức tạp.