Hệ thống trụ bơm, san chiết gas và phương tiện được sử dụng để chứa khí gas bị lực lượng Công an phát hiện.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phước Tân đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động san chiết, nạp và tiêu thụ gas không rõ nguồn gốc. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, nhiều địa bàn, Ban lãnh đạo Công an phường đã kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến chỉ đạo; trên cơ sở đó, chuyên án trinh sát bí số 1026CT được xác lập, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm đấu tranh, làm rõ, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Ngày 14/11/2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Đồng Nai, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường, trong đó có Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và các địa bàn khác trên thành phố Đồng Nai.

Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây sản xuất, mua bán, tiêu thụ gas giả được phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an Thành phố Đồng Nai.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai để tổ chức bơm, san chiết, nạp gas trái phép.

Trong đó, đối tượng Lê Quý Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động; đối tượng Lương Xuân Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Các đối tượng trong đường dây có mối quan hệ gia đình, phân công nhiệm vụ cụ thể, khép kín từng công đoạn, từ san chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được pháp luật bảo hộ đến việc quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, nhằm hợp thức hóa gas không rõ nguồn gốc để đưa ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Riêng đối tượng Lê Quý Thượng được xác định đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng 3,073 tỷ đồng; giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân khoảng 4,801 tỷ đồng, ước tính thu lợi bất chính khoảng 1,728 tỷ đồng.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định.

Phương tiện, thiết bị tại điểm chiết nạp trái phép.

Không chỉ là hành vi làm giả nhãn hiệu, trục lợi bất chính, hoạt động sang chiết, kinh doanh gas trái phép còn đặt ra nguy cơ mất an toàn đối với cả cộng đồng. Gas là loại nhiên liệu có khả năng cháy, nổ cao khi rò rỉ và tích tụ trong không gian kín, gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa thích hợp.

Trong khi đó, người tiêu dùng thường không có đủ điều kiện, phương tiện chuyên môn để đánh giá chất lượng gas, độ an toàn của bình chứa, van điều áp, dây dẫn và các thiết bị đi kèm. Vì vậy, việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, bình gas giả mạo hoặc thiết bị không bảo đảm chất lượng có thể khiến người dân phải đối mặt với những rủi ro khó lường.

Từ kết quả đấu tranh chuyên án 1026CT, có thể thấy công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, hàng giả không chỉ nhằm bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Mỗi đường dây vi phạm được phát hiện, mỗi nguồn hàng không bảo đảm được ngăn chặn là một nguy cơ tiềm ẩn được loại bỏ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh.