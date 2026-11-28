Ngày 28/11, UBND TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam (Chi Goa Việt Nam), khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa (Hà Nội).

Dự buổi diễn tập về phía Bộ Công an có Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH quy mô lớn.

Về phía TP Hà Nội có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố...

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Phương án diễn tập được triển khai qua 5 giai đoạn, từ xử lý ban đầu đến huy động lực lượng quy mô lớn và khắc phục hậu quả. Cuộc diễn tập huy động 2.300 người thuộc 56 đơn vị của TP Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ, cùng 47 phương tiện các loại. Đáng chú ý, có 2 robot chữa cháy, 2 xe thang, 12 xe chữa cháy, 1 xe chữa cháy cần vươn mũi đục và 4 xe CNCH.

Tình huống giả định được đặt ra là tại xưởng ép nhiệt của công ty có máy móc bị sự cố gây cháy. Đám cháy lan sang nhựa nguyên liệu, thành phẩm và nhanh chóng lan sang nhiều máy ép nhiệt bên cạnh. Nhiệt lượng từ đám cháy khiến một phần cấu kiện xây dựng bị sập, đổ.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà xưởng có khoảng 300 công nhân đang làm việc. Khi phát hiện đám cháy, các công nhân hoảng loạn, tìm cách thoát nạn ra bên ngoài.

Tại khu vực xưởng in sơn hoàn thiện bên cạnh, có khoảng 500 công nhân đang làm việc. Quá trình thoát nạn, do tâm lý hoảng loạn, một số công nhân làm đổ hàng hóa vào dây chuyền sản xuất, dẫn đến chập điện và gây cháy.

Tình huống giả định cháy lớn tại hai nhà xưởng, nhiều người mắc kẹt.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng PCCC cơ sở, Ban Quản lý Khu công nghiệp Phú Nghĩa và của các công ty lân cận triển khai công tác chữa cháy, CNCH. Đồng thời, Công an xã Phú Nghĩa, UBND xã Phú Nghĩa, Đội PCCC chuyên ngành và các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC và CNCH cũng được điều động đến hiện trường.

Công nhân vận chuyển tài sản ra bên ngoài.

Công an TP Hà Nội huy động nhiều thiết bị hiện đại, chuyên dụng như robot chữa cháy, xe chữa cháy cần vươn mũi đục...

Tại hiện trường công trình đổ sập, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng radar, camera chuyên dụng và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người bị nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội phối hợp với đơn vị nhanh chóng đến hiện trường.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội báo cáo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) để điều động lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đến hiện trường phối hợp chữa cháy, CNCH.

UBND TP Hà Nội cũng huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ngành trên địa bàn đến hiện trường để phối hợp CNCH.

Các lực lượng hiệp đồng phối hợp tham gia chữa cháy, CNCH.

Khi lực lượng, phương tiện được tập kết đầy đủ, Ban Chỉ huy chữa cháy và CNCH tổ chức tổng tấn công, triển khai các mũi chữa cháy, tìm kiếm, cứu người mắc kẹt, khống chế và dập tắt đám cháy. Giai đoạn cuối tập trung khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên người bị nạn, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng phương tiện chuyên dụng để cắt, phá cấu kiện, tiếp cận người bị nạn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh: Hà Nội đang trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ngày càng được mở rộng và phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là tại các cơ sở có quy mô lớn, nhiều kho xưởng, dây chuyền sản xuất và tập trung đông công nhân. Do vậy, việc tổ chức diễn tập là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, trang bị kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp tác chiến khi sự cố xảy ra.

Robot tham gia thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại buổi diễn tập.

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2026, toàn thành phố xảy ra 658 vụ cháy và 3 vụ nổ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức chữa cháy, CNCH 571 vụ, cứu được 144 người mắc kẹt, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng radar, camera chuyên dụng và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người bị nạn.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu Thành phố ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH. Đồng thời, xây dựng và đưa vào hoạt động mini app kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn “An toàn PCCC trong sử dụng điện” trên nền tảng iHanoi, hỗ trợ người dân đăng ký kiểm tra, tư vấn miễn phí về an toàn điện tại hộ gia đình, góp phần chủ động phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Phú Thọ và các lực lượng tham gia diễn tập.

Cơ quan Công an tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập PCCC và CNCH.

Thông qua diễn tập, các lực lượng có điều kiện kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện, vận hành cơ chế chỉ huy và phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ, sập đổ công trình quy mô lớn. Qua đó, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống thực tế, chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trước những tình huống phức tạp, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị, sau diễn tập, các đơn vị cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm một cách thực chất, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng.