Concert Muôn sắc Việt Nam được tổ chức chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026. Ảnh: TTXVN,

Khi truyền thống không đứng ngoài dòng chảy hiện đại

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, văn hóa là cội nguồn hun đúc nên tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của người Việt. Văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ từ quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng tiếp tục được sáng tạo và làm mới trong đời sống hiện đại. Những giá trị văn hóa lâu đời đã trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo độc đáo của giới trẻ.

Những nét đẹp văn hóa truyền thống được thể hiện một cách đầy màu sắc. Ảnh: Minh Ngọc.

Tại Muôn sắc Việt Nam, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại được thể hiện rõ qua cách các chất liệu dân gian được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Thông qua những tiết mục trình diễn hiện đại, chương trình đưa các chất liệu nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, đồng thời khơi gợi khả năng sáng tạo từ chính những giá trị ấy. Mỗi giai điệu có thể khơi dậy sự tò mò về một làn điệu dân gian, mỗi hình ảnh sân khấu có thể khiến khán giả muốn tìm hiểu thêm về một di sản.

Những giá trị văn hóa truyền thống đang được kế thừa và sáng tạo trong nghệ thuật đương đại. Ảnh: Minh Ngọc.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận và lan tỏa các giá trị truyền thống, người trẻ còn khai thác những chất liệu ấy dưới góc nhìn đương đại, trở thành nguồn cảm hứng để sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở của thời đại. Từ đó, di sản không còn là câu chuyện chỉ thuộc về quá khứ, mà tiếp tục được hiện diện và phát triển trong đời sống hôm nay.

Văn hóa trong hành trình vươn mình của đất nước

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại tại concert Muôn sắc Việt Nam cũng đã thể hiện vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển đất nước. Khi kinh tế, khoa học và công nghệ không ngừng đổi mới, văn hóa cũng cần được phát huy như một nguồn lực nội sinh, góp phần tạo nên bản sắc và sức mạnh tinh thần của dân tộc.

Mỗi tiết mục âm nhạc đều đưa người trẻ đến gần hơn với những giá trị truyền thống của dân tộc. Ảnh: Minh Ngọc.

Trong kỷ nguyên hội nhập, thế hệ trẻ thường xuyên tiếp thu những xu hướng và thành tựu mới. Tuy nhiên, khả năng hội nhập bền vững cũng cần gắn liền với việc giữ gìn bản sắc riêng của dân tộc. Những chất liệu văn hóa truyền thống, khi được sáng tạo và lan tỏa bằng ngôn ngữ phù hợp với thời đại, không chỉ giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về cội nguồn mà còn góp phần giới thiệu bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sân khấu đương đại đã tái hiện trọn vẹn những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Ảnh: Minh Ngọc.

Bảo tồn và phát huy văn hóa không phải là hai nhiệm vụ tách biệt. Nếu bảo tồn giúp gìn giữ những giá trị đã được hình thành qua lịch sử, thì những không gian văn hóa hiện đại chính là cách để các giá trị ấy tiếp tục hiện diện với thế hệ trẻ.

Từ những tiết mục âm nhạc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trên sân khấu Muôn sắc Việt Nam, có thể thấy việc đưa văn hóa hòa nhịp cùng thời đại chính là một cách để truyền thống tiếp tục được kế thừa và phát triển.

Văn hóa luôn là cội nguồn để thế hệ trẻ tự tin tiến bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Minh Ngọc.

Trong kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam không chỉ cần những bước tiến về kinh tế, khoa học hay công nghệ, mà còn cần một nền tảng văn hóa đủ vững chắc để tạo nên bản sắc riêng trên hành trình hội nhập. Bởi sau cùng, một đất nước có thể vươn xa bằng những thành tựu của thời đại, nhưng chính văn hóa sẽ góp phần tạo nên điều khiến đất nước ấy trở nên khác biệt.