Anh Sờ Có Suy đón tiếp khách du lịch tại ngôi nhà trình tường của gia đình.

Tại thôn Choản Thèn, xã Y Tý, anh Sờ Có Suy hướng dẫn chị Ly Giá Sơ dùng điện thoại chụp ảnh homestay của gia đình, quay cảnh đẹp trong bản để giới thiệu với du khách. Theo chị Sơ, anh thường xuyên đến từng hộ làm du lịch cộng đồng, chỉ cách quay và đăng video lên lên Facebook, TikTok. Nhờ vậy, chị và các hộ đã có thể tự giới thiệu chỗ nghỉ của gia đình trên mạng.

Điều chị Sơ quý ở người Bí thư Đoàn xã là khi bàn chuyện làm du lịch với bà con, anh luôn quan tâm đến việc giữ kiến trúc nhà ở và phong tục của người Hà Nhì. Gia đình anh cũng đang đón khách trong một ngôi nhà trình tường. Những kinh nghiệm anh chia sẻ với chị, từ cách vận hành homestay đến việc chọn cảnh quay trong bản, đều là những việc anh đã làm để du khách biết đến quê mình.

Giữ nếp nhà để làm du lịch

Sinh ra trong một gia đình Hà Nhì thuần nông ở Y Tý, Sờ Có Suy theo học cao học ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh kể, anh trở về Y Tý để đem kiến thức đã học phục vụ bà con. Theo anh, làm du lịch giúp các gia đình trong bản có thêm thu nhập. Khách đến ở trong nhà dân cũng có dịp tìm hiểu văn hóa Hà Nhì ngay trong bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày.

Khi cải tạo ngôi nhà trình tường của gia đình để đón khách, anh Suy giữ lại kiến trúc truyền thống của người Hà Nhì. Anh còn thiết kế các tour leo núi Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, Ky Quan San. Qua những chuyến leo núi, anh muốn giới thiệu với du khách cả cảnh đẹp vùng cao lẫn nếp sống của người Hà Nhì ở Y Tý.

Anh Sờ Có Suy hướng dẫn bà con trong bản quay, dựng video và đăng hình ảnh địa phương lên mạng xã hội.

Để khách dễ chọn thời điểm đến, anh thường giới thiệu cảnh sắc quê mình theo mùa trên trang Facebook và TikTok cá nhân. “Tháng tư, tháng năm, tôi quay ruộng bậc thang mùa nước đổ. Đến tháng tám, tháng chín, cũng những thửa ruộng ấy đã vào mùa lúa chín. Cùng với cảnh sắc theo mùa là hình ảnh lễ hội, những bản làng và nếp nhà truyền thống”, anh Suy chia sẻ.

Anh Suy đã theo đuổi ý tưởng khởi nghiệp từ khi còn công tác tại Huyện đoàn Bát Xát (cũ). Năm 2021, anh vào vòng bán kết cuộc thi thanh niên nông thôn khởi nghiệp do Trung ương Đoàn tổ chức. Năm 2022, anh giành giải Nhì cuộc thi sáng kiến kinh doanh do Tỉnh đoàn tổ chức.

Hiện nay, việc đón khách lưu trú tại ngôi nhà trình tường mang lại cho gia đình anh Suy khoản thu nhập thêm hơn 100 triệu đồng/năm. Không giữ cho riêng mình, thấy nhiều bạn trẻ trong xã muốn theo nghề nhưng còn ngần ngại, anh cùng các hộ trong bản hướng dẫn họ chuẩn bị chỗ nghỉ, đón khách và giới thiệu dịch vụ.

Sau khoảng hai năm tự liên kết, tháng 11/2025, những người làm du lịch trong xã chính thức ra mắt Câu lạc bộ Du lịch Y Tý. Theo anh Suy, câu lạc bộ hiện có 92 thành viên, phần lớn là người dân tộc thiểu số. Người mới vào nghề có thể trao đổi trực tiếp với những hộ đã có kinh nghiệm.

Cùng bà con lo việc của bản

Không chỉ là một người làm kinh tế, với vai trò là cán bộ địa phương, anh Suy tích cực vận động và cùng bà con tham gia vào bảo dưỡng đường đá, dựng cổng chào, đều đặn cùng người dân dọn vệ sinh vào thứ Sáu hằng tuần. Nhắc đến người cán bộ trẻ, ông Sần Có Vù, Trưởng thôn Choản Thèn cho biết, điều đáng quý ở anh Suy là anh vừa tập hợp thanh niên, vừa trực tiếp góp sức vào những việc chung của bản. “Từ vận động thanh niên tham gia tình nguyện, dọn vệ sinh, đến các buổi họp thôn, đồng chí đều có mặt”.

Những buổi làm việc chung, những cuộc họp thôn cũng là dịp để anh Suy nghe bà con trao đổi về những việc liên quan đến từng gia đình. Theo anh, sự gắn bó ấy giúp ích nhiều cho công tác vận động ở cơ sở. “Khi bà con tin tưởng, công tác tuyên truyền chính sách cũng thuận lợi hơn”, anh chia sẻ.

Anh Sờ Có Suy tham gia sinh hoạt chi bộ tại thôn Choản Thèn, xã Y Tý.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Y Tý, anh Suy từng công tác tại Ban Xây dựng Đảng xã. Qua những buổi họp thôn và trò chuyện với bà con, anh nhận thấy một số người dân còn khó nắm bắt nội dung chính sách bằng tiếng phổ thông. Anh khởi xướng việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, trực tiếp dịch các bản tin phát thanh và nội dung chính sách sang tiếng Hà Nhì để bà con dễ hiểu, dễ nhớ.

Năm 2026, anh Suy giành giải Nhất hội thi báo cáo viên cấp xã tổ chức tại Y Tý. Ngày 28/10, dẫn đội Y Tý dự Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi các xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cấp tỉnh. Đội chọn thuyết trình về chính sách giáo dục và chăm lo cho trẻ em vùng biên, giành giải Nhất hội thi.

Anh Sờ Có Suy giới thiệu với du khách về cảnh quan Y Tý và nét đẹp văn hóa của đồng bào Hà Nhì.

Ông Lò A Sính - Phó Chủ tịch UBND xã Y Tý chia sẻ: “Tôi đánh giá cao những thanh niên dân tộc thiểu số như đồng chí Suy, chọn trở về quê hương, đem kiến thức đã học để phát triển kinh tế gia đình và góp sức cho bản làng. Điều đáng quý là khi đã tìm được hướng làm ăn, đồng chí sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm để các bạn trẻ khác cũng có thể lập nghiệp ở Y Tý”.

Khi nói về dự định sắp tới, điều anh Suy vẫn đau đáu là làm sao để du lịch trải nghiệm ở Y Tý phát triển hơn nữa. Anh muốn vận dụng kiến thức về quản lý văn hóa để cùng các hộ trong bản xây dựng những chuyến đi kết hợp leo núi, nghỉ trong nhà trình tường và thưởng thức món ăn Hà Nhì. Anh mong những trải nghiệm ấy sẽ giúp khách ở lại Y Tý lâu hơn, để nhiều người trẻ có thể lập nghiệp trên quê hương và cùng bà con gìn giữ nếp nhà Hà Nhì.

Lào Cai có hơn 182 km đường biên giới, là nơi sinh sống của 34 dân tộc. Trong tổng số hơn 1,77 triệu người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 61%. Ở một tỉnh miền núi có nhiều cộng đồng cùng sinh sống, việc tạo điều kiện để thanh niên dân tộc thiểu số học tập, lập nghiệp và tham gia công việc ở cơ sở có ý nghĩa lâu dài với từng thôn, bản.