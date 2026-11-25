Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG HOÀNG)

Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 13, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng sáng tác, phát triển đội ngũ và phát huy vai trò của văn học trong đời sống văn hóa Thủ đô.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 13 (2020-2025) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 14 (2026-2031), Hội Nhà văn Hà Nội hiện có 860 hội viên (tính đến tháng 12/2025). Trong nhiệm kỳ 13, Hội kết nạp 160 hội viên mới, trong đó khoảng 20% đồng thời là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, 25% có độ tuổi dưới 50.

Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, sự biến động của đời sống kinh tế-xã hội và những thay đổi trong phương thức tổ chức, quản lý các hội văn học nghệ thuật, Hội Nhà văn Hà Nội cơ bản hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Hoạt động chuyên môn được duy trì với nhiều hình thức, góp phần kết nối hội viên, khuyến khích sáng tác và trao đổi học thuật.

Trong nhiệm kỳ, Hội tổ chức 45 buổi sinh hoạt chuyên đề, 17 tọa đàm văn học, tập trung vào những vấn đề đáng chú ý như lý luận, phê bình văn học, văn học dịch, tiểu thuyết lịch sử, văn học trẻ, mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và hình tượng văn học.

Các hoạt động giới thiệu tác giả, tác phẩm mới cũng được duy trì, tạo thêm không gian trao đổi nghề nghiệp giữa các thế hệ cầm bút. Công tác hỗ trợ sáng tác được triển khai thông qua các trại viết, chuyến đi thực tế và hoạt động tại các chi hội.

Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG HOÀNG)

Trong 5 năm, Hội tổ chức 4 đợt trại sáng tác tại Tam Đảo và Đại Lải, với sự tham gia của khoảng 15-20 hội viên mỗi đợt. Kết quả thu hoạch gồm 20 bản thảo thơ, 5 tập truyện, 5 tập ký, 4 tập dịch văn học nước ngoài cùng hàng trăm tác phẩm thuộc các thể loại khác. Công tác xét chọn và trao giải thưởng văn học tiếp tục được duy trì hằng năm ở các lĩnh vực sáng tác, lý luận phê bình và văn học dịch.

Trong nhiệm kỳ, Hội trao giải cho 11 tác phẩm, tác giả. Một số tác phẩm được ghi nhận gồm tập lý luận phê bình "Đa mang một cõi lòng không yên tĩnh" của Chu Văn Sơn; tập truyện ngắn "Người bay trong gió xanh" của Phạm Duy Nghĩa; tập thơ "Đêm hoa vàng" của Bình Nguyên Trang; công trình "Giải mã thơ chữ Hán Lê Quý Đôn" (1726-1784) của Vũ Bình Lục và tập truyện ngắn "Thị trấn cá bông" của Đinh Phương.

Bên cạnh giải thưởng thường niên, Hội duy trì Tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời, ghi nhận những đóng góp nổi bật của các nhà văn đối với đời sống văn học. Trong nhiệm kỳ, các nhà văn được vinh danh, gồm: Vũ Bão, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Lựu, Ma Văn Kháng và Trần Thị Trường.

Hội cũng tham gia tổ chức Ngày Thơ Hà Nội, duy trì hoạt động giao lưu với các hội văn học nghệ thuật trong và ngoài Thủ đô, từng bước mở rộng việc giới thiệu, quảng bá tác phẩm của hội viên. Trang thông tin điện tử nhavanhanoi.vn tiếp tục được sử dụng như một kênh kết nối, phổ biến hoạt động Hội và giới thiệu sáng tác mới.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu. (Ảnh: HOÀNG HOÀNG)

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Đáng chú ý, Hội chưa có nhiều tác phẩm thực sự nổi trội, có khả năng khái quát sâu sắc diện mạo Thủ đô và những chuyển động lớn của đất nước. Một bộ phận tác phẩm còn hạn chế về chất lượng nghệ thuật; đội ngũ sáng tác trẻ chưa phát triển tương xứng với yêu cầu kế thừa và đổi mới. Độ tuổi bình quân của hội viên hiện ở mức 68-70 tuổi, trong đó khoảng 68% hội viên thuộc nhóm tuổi cao.

Nhiệm kỳ 14, Hội xác định yêu cầu lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo hoạt động; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp người viết trẻ có năng lực, triển vọng; nâng cao chất lượng lý luận, phê bình và công tác xét giải thưởng. Hội định hướng tổ chức các cuộc thi thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, ký về Hà Nội và những đề tài có ý nghĩa đối với đời sống đất nước.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2031. (Ảnh: HOÀNG HOÀNG)

Một nhiệm vụ đáng chú ý là xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động Hội, từ quản trị, lưu trữ, số hóa tư liệu, kết nối dữ liệu đến quảng bá tác phẩm và bảo vệ bản quyền. Việc phát triển các không gian sáng tạo, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, nhất là bạn đọc trẻ, cũng được đặt ra như hướng đi nhằm thích ứng với sự thay đổi của môi trường sáng tạo và tiếp nhận văn học.

Cùng với đó, Hội đặt mục tiêu tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực hỗ trợ hoạt động sáng tác; nghiên cứu cơ chế đặt hàng tác phẩm, tạo điều kiện để nhà văn có thêm thời gian và nguồn lực đầu tư cho những công trình có giá trị. Hoạt động giao lưu, hợp tác với các hội văn học nghệ thuật trong nước, mở rộng dịch thuật và quảng bá văn học Hà Nội ra nước ngoài cũng được xác định là những nhiệm vụ cần quan tâm.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ 14 được kỳ vọng mở ra giai đoạn hoạt động mới, phát huy trách nhiệm sáng tạo của đội ngũ nhà văn, góp phần xây dựng văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Từ yêu cầu đổi mới tổ chức đến khát vọng có những tác phẩm mang tầm vóc thời đại, vấn đề đặt ra đối với Hội trong nhiệm kỳ tới là tạo dựng môi trường sáng tạo thực chất, phát huy tài năng và trách nhiệm của mỗi hội viên, để văn học Thủ đô tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào đời sống tinh thần của nhân dân.

Đại hội đã bầu 11 nhà văn vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031. Nhà thơ Trần Gia Thái tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.