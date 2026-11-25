Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Ơp, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), tiếng cồng, tiếng chiêng và những vòng xoang đang được nối dài bằng một cách rất giản dị: người biết truyền cho người chưa biết, người lớn tuổi dạy lớp trẻ, để di sản tiếp tục được sống trong chính cộng đồng đã sinh ra và gìn giữ nó.

Để tiếng chiêng không chỉ còn trong ký ức

Một buổi tập chiêng, xoang ở làng Ơp có thể không mang không khí của một sân khấu lớn. Không ánh đèn, không khán giả đông đúc, chỉ có những người trong làng cùng gặp nhau, người biết hướng dẫn người mới học, những nhịp chiêng còn chưa thật đều và những bước xoang còn vụng về của lớp trẻ. Nhưng chính từ những buổi sinh hoạt như thế, di sản được tiếp tục.

CLB Cồng chiêng và xoang làng Ơp có 55 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên.

Ngày 14/11 vừa qua, UBND phường Pleiku tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng và xoang làng Ơp. CLB có 55 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên. Đây là CLB văn hóa đầu tiên được thành lập sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn phường Pleiku. Điều đáng nói không chỉ nằm ở một mô hình mới được hình thành, mà ở cách mô hình này đưa việc bảo tồn di sản trở về đúng nơi nó cần được bắt đầu: từ cộng đồng.

Bởi với cồng chiêng, nếu chỉ biểu diễn trong những dịp lễ hội, di sản rất dễ trở thành một tiết mục. Khi tiếng chiêng được tập luyện, được truyền dạy và hiện diện trong đời sống cộng đồng, nó mới thực sự tiếp tục sống.

Lãnh đạo phường Pleiku tặng quà cho CLB Cồng chiêng và xoang làng Ơp.

CLB Cồng chiêng và xoang làng Ơp được hình thành theo hướng duy trì sinh hoạt, tập luyện, giao lưu và truyền dạy thường xuyên. Những người có kinh nghiệm có thêm không gian để hướng dẫn lớp trẻ; thanh thiếu niên có cơ hội trực tiếp học, thực hành và từng bước làm quen với những giá trị văn hóa vốn trước đây chủ yếu được nhìn thấy qua các dịp lễ hội.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku, cho rằng giá trị lớn nhất của mô hình là tạo được môi trường để cộng đồng trực tiếp tham gia bảo tồn di sản. Theo ông, việc duy trì sinh hoạt thường xuyên sẽ góp phần hạn chế nguy cơ mai một Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; đồng thời tạo điều kiện để những người am hiểu văn hóa truyền lại kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, xoang cho thế hệ trẻ.

Ở góc độ đó, CLB không chỉ là nơi tập luyện văn nghệ. Đây còn là nơi một thế hệ trao lại cho thế hệ khác những điều không dễ tìm thấy trong sách vở: cách nghe một nhịp chiêng, cách bước vào vòng xoang, ý nghĩa của những sinh hoạt văn hóa cộng đồng và niềm tự hào về nguồn cội.

Bên cạnh bảo tồn giá trị văn hoá, CLB hướng tới tham gia vào quá trình phát triển du lịch cộng đồng của địa phuơng.

Nếu người lớn tuổi là những người đang nắm giữ vốn văn hóa thì người trẻ quyết định di sản ấy có thể đi tiếp được bao xa. Đó cũng là lý do việc thu hút thanh thiếu niên tham gia được đặt ở vị trí quan trọng trong hoạt động của CLB.

Với một đứa trẻ lớn lên giữa đời sống hiện đại, tiếng chiêng có thể ban đầu chỉ là âm thanh quen thuộc trong những dịp lễ hội. Nhưng khi trực tiếp cầm dùi, học từng nhịp chiêng, bước vào vòng xoang và được người lớn giải thích về ý nghĩa của từng sinh hoạt, văn hóa truyền thống bắt đầu trở thành trải nghiệm của chính các em.

Em H Xưng, 15 tuổi, thành viên CLB, chia sẻ em rất vui khi được tham gia tập luyện cồng chiêng và múa xoang. Trước đây, em chủ yếu xem cô chú biểu diễn vào những dịp lễ hội; nay được trực tiếp học và thực hành, em hiểu thêm về văn hóa của dân tộc mình và mong muốn có thể cùng các bạn biểu diễn, giới thiệu văn hóa làng Ơp đến nhiều người.

Câu chuyện của H Xưng cho thấy một điều giản dị: để người trẻ yêu văn hóa truyền thống, trước hết cần tạo cơ hội để họ được chạm vào di sản. Không thể yêu một điều mà mình chỉ được nghe kể. Cũng khó có thể gìn giữ một giá trị nếu thế hệ sau không được trao cơ hội để thực hành.

Bởi vậy, điều quan trọng đối với CLB trong thời gian tới không chỉ là có thêm thành viên, mà là làm sao để hoạt động trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của thanh thiếu niên trong làng. Mỗi buổi tập có thêm một người trẻ biết đánh chiêng, biết múa xoang; mỗi người trẻ hiểu thêm một câu chuyện về văn hóa của cộng đồng mình, đó cũng là thêm một mắt xích được nối vào mạch truyền thống.

Anh Rah Lan Thắng, thành viên CLB giới thiệu về nhạc cụ dân tộc cho các em học sinh.

Anh Rah Lan Thắng, thành viên CLB, cho rằng việc thành lập CLB tạo thêm không gian để những người yêu văn hóa truyền thống gặp gỡ, cùng tập luyện và truyền lại những giá trị văn hóa cho lớp trẻ. “Mong muốn lớn nhất là duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút thêm thanh thiếu niên tham gia để tiếng cồng chiêng, điệu xoang tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa”, anh Thắng chia sẻ.

Từ một câu lạc bộ đến một không gian văn hóa của cộng đồng

Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku Nguyễn Ngọc Thông đề nghị Ban Chủ nhiệm và các thành viên CLB phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; duy trì sinh hoạt, tập luyện thường xuyên, chú trọng truyền dạy cồng chiêng, xoang cho thanh thiếu niên, thế hệ trẻ.

Qua CLB, tiếng cồng, tiếng chiêng không chỉ vang lên trong không gian làng mà còn có cơ hội lan tỏa rộng rãi hơn.

Cùng với đó, CLB được kỳ vọng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa của làng Ơp đến cộng đồng và du khách. Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa đối với quá trình xây dựng văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Làng Ơp có những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng Jrai; trong đó cồng chiêng, xoang là những yếu tố tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn riêng. Khi được duy trì như một hoạt động sống của cộng đồng, những giá trị ấy có thể trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa dành cho du khách, thay vì chỉ xuất hiện như một tiết mục biểu diễn. Từ đó, việc bảo tồn và phát huy di sản có thể tạo ra những giá trị mới cho chính cộng đồng: người dân có thêm không gian sinh hoạt, người trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa của mình, còn du khách có cơ hội tiếp cận đời sống văn hóa địa phương một cách gần gũi hơn.

CLB Cồng chiêng và xoang làng Ơp được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân kết nối những người yêu văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần tự nguyện gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Với 55 thành viên ban đầu, CLB Cồng chiêng và xoang làng Ơp mới chỉ bắt đầu một hành trình dài. Hành trình ấy sẽ không được đo bằng số lần biểu diễn, mà bằng việc có bao nhiêu người trẻ biết đến di sản, có bao nhiêu người sẵn sàng học và có bao nhiêu người tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau.

Một ngày nào đó, những người hôm nay đang đứng bên vòng xoang để học từng bước chân sẽ trở thành những người hướng dẫn cho lớp trẻ tiếp theo. Những nhịp chiêng hôm nay còn vụng về sẽ dần trở nên thuần thục. Và khi người già vẫn còn người để truyền dạy, người trẻ vẫn còn muốn học, tiếng chiêng vẫn còn được cất lên từ chính cộng đồng, thì di sản vẫn đang sống. Ở làng Ơp, hành trình ấy đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một chiếc chiêng, một vòng xoang và những người dân muốn cùng nhau giữ lại tiếng nói của văn hóa dân tộc.