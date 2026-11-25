Hình ảnh giản dị giữa sân khấu rực sáng

Tối 24-11, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vỡ òa trong không khí hào hùng của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Trong tiết mục “Giai điệu tự hào”, sự xuất hiện của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Hệ thống giáo dục Marie Curie Hà Nội trở thành khoảnh khắc đặc biệt được nhiều khán giả chờ đón và xúc động.

Thầy Nguyễn Xuân Khang xuất hiện trên sân khấu rực rỡ của chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam. Ảnh Văn Tuyến

Trong bộ comple lịch lãm, với phong thái gần gũi, giản dị và nụ cười hiền hậu, thầy Khang xuất hiện ở vị trí trung tâm, phía sau là lá cờ Tổ quốc. Cùng góp mặt trong tiết mục có NSND Tấn Minh, ca sĩ Quốc Thiên, nhóm nhảy Xtreme Power, các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 cùng đại diện những cá nhân tiêu biểu - những người “làm rạng danh hình ảnh đất nước Việt Nam”, tiếp nối khí phách và trí tuệ của các thế hệ đi trước.

Ngay sau khi hình ảnh thầy Khang lên sóng trực tiếp, trên trang thông tin của Trường Marie Curie Hà Nội, đông đảo phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp và khán giả đã để lại những lời bình luận đầy xúc động. Những chia sẻ khác nhau nhưng đều bày tỏ niềm tự hào, sự kính trọng và tình cảm yêu mến dành cho người thầy. Không ít người trìu mến gọi thầy là “ông nội Khang”, “ông Tiên” của học sinh.

Xúc động hơn khi trước đó, nhà giáo 77 tuổi vừa tham dự lễ khánh thành một ngôi trường dành tặng học sinh vùng cao tại Mèo Vạc (Tuyên Quang), đã cố gắng sắp xếp lịch trình để có mặt tại Thủ đô để tham gia sự kiện lớn của Thủ đô và cả nước.

Khán giả Ngô Minh Huệ chia sẻ: “Trưa qua thầy còn ăn cơm ở Mèo Vạc trong buổi lễ khánh thành ngôi trường mới. Thế mà vượt gần 500km về Hà Nội, tối nay thầy đã xuất hiện giản dị mà thật rạng rỡ trong chương trình nghệ thuật đặc biệt, truyền cảm hứng cho bao người. Thật xúc động và tự hào!”. Còn khán giả Trịnh Hoàng Lê kể lại: “Tôi reo lên khi thấy hình ảnh thầy Khang trên sân khấu với tiết mục ‘Giai điệu tự hào’ với vai trò là một trong những gương mặt tiêu biểu góp phần làm rạng danh đất nước Việt Nam”.

Ngôi trường 100 tỷ đồng và hành trình gieo hy vọng

Sự xúc động của khán giả khi nhìn thấy thầy Nguyễn Xuân Khang trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam” càng có thêm ý nghĩa khi nhìn lại hành trình của người thầy trong những ngày trước đó.

Thầy Nguyễn Xuân Khang tặng thưởng và chúc mừng các học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: FBNT

Ngày 23-11, thầy có mặt tại Mèo Vạc (Tuyên Quang) dự lễ khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ngôi trường được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, từ tâm huyết và sự chung tay của thầy cùng những người đồng hành, với mong muốn mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng cao.

Việc dành tặng ngôi trường cho học sinh Mèo Vạc thể hiện sự quan tâm thiết thực của người thầy đối với giáo dục vùng khó, nơi điều kiện học tập của trẻ em vẫn còn nhiều thiếu thốn.

Đây không phải lần đầu thầy Khang dành sự quan tâm đặc biệt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau trận lũ dữ tại Làng Nủ (Lào Cai), thầy đã đồng hành, nhận đỡ đầu hơn 20 học sinh, góp phần giúp các em có thêm điểm tựa để tiếp tục học tập và trưởng thành.

Tại Mèo Vạc, sự hỗ trợ của thầy còn được thể hiện qua nhiều hoạt động cụ thể: hỗ trợ đào tạo 33 giáo viên tiếng Anh cho huyện; tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh; hỗ trợ sách giáo khoa, truyện, đồ dùng học tập và trồng nhiều vạn cây sa mộc ở Khâu Vai.

Xuất phát từ lòng kính trọng, yêu mến thầy Khang, bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều phụ huynh, học sinh còn gửi gắm mong muốn thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của các em nhỏ.

Chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" đã khép lại, nhưng hình ảnh thầy Nguyễn Xuân Khang với nụ cười hiền hậu giữa sân khấu rực sáng mãi để lại dư âm đẹp. Có lẽ với thầy, niềm vui và phần thưởng ý nghĩa nhất chính là những học sinh được đến trường trong điều kiện tốt hơn, có thêm cơ hội vươn lên và các thế hệ học trò trưởng thành, có cuộc đời hạnh phúc.

“Muôn sắc Việt Nam” - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bằng việc kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa cùng những con người đang đóng góp cho cộng đồng.