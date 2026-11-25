Gìn giữ kiến trúc truyền thống và phong tục độc đáo

Tọa lạc tại khu vực cuối thôn Mỹ Ninh (sáp nhập từ 2 thôn Quán Mỹ và Ninh Cầm), Đình Ninh Cầm có vị trí hướng Tây giáp xứ đồng Trọc, mặt chính nhìn ra xứ đồng Quán. Từ lâu, ngôi đình là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh gắn bó với đời sống của người dân địa phương.

Đình Ninh Cầm, thôn Mỹ Ninh, xã Kim Anh vừa được UBND TP Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố. Ảnh: Sỹ Hào

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khay, người trông coi di tích Đình Ninh Cầm cho biết, ngôi đình được nhân dân địa phương xây dựng nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức hai vị thần Cao Sơn và Quý Minh, những người có công giúp dân, giữ nước, nhân dân nhiều nơi đã lập đình, đền thờ phụng. Đình Ninh Cầm cũng là một địa điểm thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của cư dân địa phương đối với hai vị phúc thần.

Cùng giữ vai trò trông coi sóc di tích, ông Nguyễn Đức Thắng cho phóng viên biết thêm, Đình Ninh Cầm được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Tuy nhiên, trải qua những biến thiên của lịch sử, thời điểm từ năm 1945 di tích này đã bị xuống cấp, nhiều hạng mục kiến trúc bị hư hỏng và mai một.

Đến năm 1990, người dân làng Ninh Cầm, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn trước đây (nay là thôn Mỹ Ninh, xã Kim Anh) đã chung sức khôi phục ngôi đình. Công trình có kiến trúc gồm chính điện là dãy nhà 5 gian, phía sau là 2 gian hậu cung; hai bên chính điện có nhà tả mạc và hữu mạc.

“Các hạng mục được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống, tương đối giản dị. Hệ thống cột, kèo, rui, mè chủ yếu bằng gỗ lim; gạch xây và ngói lợp phần lớn do người dân địa phương tự sản xuất. Mục đích chính của việc khôi phục đình là tạo dựng không gian thờ tự, tưởng nhớ các vị thần có công với dân, với nước, đồng thời duy trì nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng chung của cộng đồng”, ông Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Một trong những nét đặc sắc đáng chú ý của Đình Ninh Cầm là hiện nay vẫn lưu giữ được Nhà Bia hậu – đây là nơi các gia đình trong thôn gửi gắm phần hồn người đã khuất, để linh hồn người thân của họ được hưởng hương hỏa của đình.

Đình Ninh Cầm hiện vẫn còn lưu giữ được Nhà Bia hậu - nơi người dân địa phương có thể gửi gắm linh hồn sau khi rời dương thế. Ảnh: Sỹ Hào

Ông Nguyễn Đức Thắng chia sẻ, việc gửi gắm linh hồn người đã khuất nơi đình làng từng là một phong tục đẹp và phổ biến trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, qua nhiều biến động của đời sống xã hội, phong tục này đã dần mai một, thậm chí gần như không còn được duy trì ở nhiều địa phương.

“Việc Đình Ninh Cầm vẫn bảo tồn được Nhà Bia hậu và tập tục gắn với công trình này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần lưu giữ một nét văn hóa truyền thống ít gặp trong đời sống hiện nay”, ông Nguyễn Đức Thắng nói.

Không chỉ có giá trị về kiến trúc và tín ngưỡng, ngôi đình còn gắn bó mật thiết với các hoạt động lễ hội của cộng đồng. Hằng năm, vào ngày 19 và 20 tháng Giêng, người dân tổ chức lễ hội tưởng nhớ công đức hai vị thánh Cao Sơn – Quý Minh, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ngày 14-4 âm lịch, nhân dân tiếp tục tập trung tại đình tổ chức lễ cầu mưa, cầu mong thời tiết thuận lợi cho việc đồng áng, gieo cấy vụ mùa mới. Đến ngày 6-11 âm lịch, nhân ngày thánh hóa, dân làng tổ chức lễ tế, người dân có lòng thành đều có thể tham gia tưởng niệm, tri ân công đức các vị thần.

Những nghi lễ được duy trì qua nhiều thế hệ cho thấy ngôi đình không đơn thuần là một công trình thờ tự mà còn là điểm kết nối cộng đồng, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được thực hành và tiếp nối trong đời sống thường nhật.

Niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn di sản

Đối với người dân Mỹ Ninh, việc Đình Ninh Cầm được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với những giá trị văn hóa, lịch sử mà các thế hệ cha ông đã dày công gìn giữ.

Ông Nguyễn Văn Khay, người trông coi di tích đình Ninh Cầm cho biết, cư dân thôn Mỹ Ninh bày tỏ niềm phấn khởi khi ngôi đình của quê hương được công nhận, xếp hạng di tích.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của người dân địa phương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất có truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan trọng hơn, việc xếp hạng di tích tạo thêm điều kiện để giáo dục tinh thần yêu quê hương, đất nước, bồi đắp lòng hướng thiện và niềm tự hào về những giá trị lịch sử, văn hóa trong mỗi người dân.

Di tích lịch sử Đình Ninh Cầm nơi những giá trị lịch sử, văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ảnh: Sỹ Hào

Việc một di tích được xếp hạng không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận về mặt danh hiệu. Giá trị thực chất nằm ở khả năng bảo tồn lâu dài, duy trì các sinh hoạt văn hóa truyền thống và đưa di sản trở thành một phần sống động trong đời sống cộng đồng. Đặc biệt, với những nét riêng như Nhà Bia hậu, các nghi lễ thờ phụng và lễ hội dân gian, Đình Ninh Cầm có những giá trị cần được quan tâm nghiên cứu, gìn giữ và phát huy.

Giữ gìn Đình Ninh Cầm cũng chính là gìn giữ một phần ký ức của vùng đất Kim Anh, nơi truyền thống lịch sử, tín ngưỡng và tình cảm cộng đồng được kết tinh, trao truyền qua nhiều thế hệ. Đó là nền tảng tinh thần quan trọng để những giá trị văn hóa quê hương tiếp tục được bồi đắp trong hành trình phát triển hôm nay và mai sau.