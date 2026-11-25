​Những bát cháo 5 giờ sáng chưa từng lỡ hẹn

​Khi nhịp sống phố thị vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, ở khu vực sảnh chờ bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa hơi ấm từ những khay cháo nghi ngút khói đã bắt đầu lan tỏa. Đều đặn suốt hai thập kỷ qua, khoảnh khắc 5 giờ sáng ấy đã trở thành một lời hẹn lặng lẽ giữa nhóm thiện nguyện "Chia sẻ cuộc sống và nụ cười" do anh Vũ Ngọc Lâm, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá làm trưởng nhóm với những phận đời đang ngày đêm giành giật sự sống trước bạo bệnh.

Các thành viên trong nhóm chăm chút từng khâu để có nồi cháo thơm, sánh mịn tặng cho bệnh nhân

Phóng viên Báo Công Thương theo chân anh Trần Khắc Sơn, một thành viên đã có hơn 10 năm gắn bó cùng nhóm, đi dọc các dãy hành lang bệnh viện lúc tinh mơ để gọi bệnh nhân ra nhận cháo, mới cảm nhận hết chiều sâu của sự tận tụy, gần gũi nơi những người làm việc thiện. Giữa không gian tĩnh mịch của bệnh viện, từng bước chân của anh Sơn vừa vội vã để kịp giờ phát cháo, vừa nhẹ nhàng như sợ làm kinh động giấc ngủ chập chờn của người bệnh sau một đêm dài mệt mỏi. Anh khẽ gõ cửa từng phòng, ân cần nhắc bệnh nhân mang cặp lồng xuống sảnh kẻo cháo nguội. Với những bệnh nhân lớn tuổi, sức yếu hoặc đi lại khó khăn sau những đợt truyền hóa chất, anh tận tình mang cháo lên tận nơi.

​Đón cặp lồng cháo còn nóng hổi từ nhóm thiện nguyện, bà Bùi Thị Huyền, xã Ngọc Trạo rưng rưng xúc động khi giữa những ngày điều trị ung thư kiệt sức, chán ăn, bát cháo mềm thơm cùng sự ân cần hỏi thăm đã giúp bà ấm lòng, thêm sức bước tiếp phác đồ mới.

Anh Nguyễn Khắc Sơn gõ cửa từng phòng bệnh để gọi bệnh nhân xuống sảnh nhận cháo

Bên cạnh đó, chị Vy Thị Huế lặng lẽ gửi lời tri ân bởi những suất cháo sáng thứ 4 và bánh mì sữa sáng thứ 7 không chỉ san sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt chắt chiu nơi viện xa mà còn khiến gia đình chị thấy mình không đơn độc giữa gian khó.

​Quá trình chuẩn bị cho những suất cháo 5 giờ sáng thứ 4 đã bắt đầu từ 19 giờ tối thứ 3. Dưới ánh đèn đêm, các thành viên nhịp nhàng vo gạo, nhặt rau, cọ rửa khay và khuấy cháo, ủ qua đêm để hạt gạo chín nhừ, giữ trọn độ sánh dẻo cùng sự chỉn chu trong vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gắn bó hơn 10 năm dù bận rộn chăm cháu nhỏ, chị Nguyễn Thị Dương vẫn gác lại việc riêng để nấu cháo như chăm người thân. Với chị, sự tận tâm của anh Lâm đã giữ lửa gắn kết cho tập thể, để mọi vất vả, đều tan biến khi thấy người bệnh mỉm cười đón nhận từng phần ăn ấm áp.

Anh Vũ Ngọc Lâm vinh dự được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh là một trong 80 gương mặt nhân ái tiêu biểu toàn quốc

​Đồng hành lặng lẽ phía sau những đêm đỏ lửa ấy còn có tấm lòng của anh Nguyễn Hữu Thắng, người đã dành trọn không gian ngôi nhà của mình ở số 240 Lý Nhân Tông, phường Hạc Thành cho nhóm mượn làm điểm tập kết và nấu cháo suốt hơn 5 năm qua. Nhìn anh em vất vả thức khuya dậy sớm chuẩn bị từng phần ăn cho người nghèo, anh Thắng bộc bạch rằng chính sự hiện diện của nhóm đã khiến căn nhà của anh trở nên ấm cúng và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Với anh, việc cho mượn không gian chỉ là góp một phần nhỏ bé, bởi tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và tình người sâu nặng của anh Lâm cùng các thành viên mới là sợi dây bền chặt khiến anh luôn sẵn lòng ủng hộ hết mình. Anh chia sẻ: “Càng làm thiện nguyện cùng nhóm tôi càng thấy hăng say. Nơi đây là mảnh đất vun trồng cho hạt mầm thiện nguyện trong tôi lớn dần”

​Dù đông mưa phùn gió bấc hay hè nắng oi, anh Trần Văn Công, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, vẫn thấy nhóm giữ trọn nề nếp, đúng giờ từng sáng tinh mơ. Với anh, những phần cháo nóng và bánh mì sữa trao tay không chỉ xoa dịu nỗi nhọc nhằn nơi bệnh viện mà còn sưởi ấm lòng người, để mỗi nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân là minh chứng đẹp nhất cho sự bền bỉ lặng lẽ ấy.

Nhóm phát cháo tại sảnh bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa.

​Bền bỉ lan tỏa mạch nguồn nhân ái

​Cách đây 20 năm, anh Vũ Ngọc Lâm cùng một số người bạn chung lý tưởng sống đẹp thành lập nhóm, đến nay nhóm đã quy tụ khoảng 100 thành viên hoạt động đều đặn và quy củ. Điều đặc biệt làm nên nét trân quý của tập thể này chính là nguyên tắc không kêu gọi quyên góp từ bên ngoài (trừ khi kêu gọi hỗ trợ bà con bị thiên tai) mà hoàn toàn tự nguyện bỏ tiền túi để duy trì hoạt động, với mức đóng góp trung bình của cả nhóm khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Từ nguồn kinh phí chắt chiu bằng chính mồ hôi, công sức lao động của các thành viên, mỗi buổi phát cháo, nhóm chuẩn bị khoảng 900 suất và mỗi buổi phát bánh mì khoảng 600 suất chia làm hai mũi tỏa đi trao tận tay bệnh nhân nghèo tại hai điểm thuộc các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các cơ sở bảo trợ xã hội.

Không dừng lại ở những bệnh viện, dấu chân không mỏi của tập thể ấy còn in hằn trên khắp những nẻo đường gian khó. Ký ức không thể nào quên với anh Lâm và các thành viên là những ngày đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Giữa lúc hiểm nguy rình rập, cả nhóm vẫn kiên cường xông pha ra tuyến đầu, túc trực xuyên ngày đêm tại các trạm đón tiếp hàng vạn người dân hồi hương từ miền Nam trở về quê hương, nấu từng bát mì nóng, pha từng ly nước ấm và đổ xăng miễn phí cho bà con. Bên cạnh đó, nhóm còn thường xuyên tổ chức các chuyến cứu trợ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt.

Bệnh nhân Bùi Thị Huyền, xã Ngọc Trạo cảm động trước sự ân cần của nhóm thiện nguyện

​Duy trì một tổ chức thiện nguyện suốt gần 20 năm với khoảng 100 con người thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau bằng nguồn lực tự thân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính sự minh bạch, kiên định và trái tim tận tụy của anh Vũ Ngọc Lâm đã giữ cho ngọn lửa "Chia sẻ cuộc sống và nụ cười" luôn cháy đều đặn, trở thành điểm tựa tin cậy của bệnh nhân nghèo xứ Thanh.

Ghi nhận những cống hiến thầm lặng suốt hai thập kỷ qua, ngày 23/11/2026 tại Thủ đô Hà Nội, anh Vũ Ngọc Lâm vinh dự được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh là một trong 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội. Giữa không gian trang trọng với thông điệp "Kết nối triệu tấm lòng nhân ái", tên tuổi người con xứ Thanh được xướng lên như một biểu tượng đẹp của lòng nhân hậu đời thường.

​Dẫu đón nhận vinh dự lớn lao, người thuyền trưởng của nhóm vẫn giữ nguyên nếp sống mộc mạc, khiêm nhường, hạn chế xuất hiện trên truyền thông để giữ cho tập thể sự bình yên và thuần khiết vốn có. Với anh, phần thưởng quý giá nhất sau gần 20 năm không nằm ở những tấm bằng khen hay danh hiệu, mà là nhìn thấy các thành viên thương yêu, đùm bọc nhau như ruột thịt, nhìn thấy những con người từng rơi vào bế tắc tìm lại được nụ cười và ý nghĩa cuộc sống khi làm việc thiện, anh Lâm trải lòng, ánh mắt lấp lánh niềm tin bình dị trước khi lại tất bật chuẩn bị cho những chuyến xe yêu thương tiếp theo lăn bánh giữa cuộc đời.

Suốt hai thập kỷ lặng thầm sưởi ấm bệnh nhân nghèo bằng những suất cháo nghĩa tình từ nguồn lực tự thân, anh Vũ Ngọc Lâm (trú tại phường Hạc Thành) cùng nhóm thiện nguyện “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” đã dệt nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái bền bỉ giữa đời thường. Từ những buổi phát cháo 5 giờ sáng bên hành lang bệnh viện đến các chuyến đi nghĩa tình, họ đã trao đi hơi ấm và niềm tin.