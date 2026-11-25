Hai bức thư ghi dấu cuộc đời Tô Đông Pha tại Hoàng Châu

Tô Đông Pha là nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, thư pháp gia và chính khách nổi tiếng thời Bắc Tống, Trung Quốc. Ông được xếp vào Bát đại gia Đường – Tống.

Cuộc đời Tô Đông Pha trải qua nhiều thăng trầm chính trị, trong đó giai đoạn ở Hoàng Châu được xem là một bước ngoặt quan trọng. Sau vụ án Ô Đài Thi, ông bị giáng chức, mất đi vị trí chính trị vốn có và phải sống trong hoàn cảnh nhiều hạn chế. Tuy nhiên, chính khoảng thời gian tưởng như đầy khó khăn này lại giúp ông có cơ hội suy ngẫm sâu sắc hơn về cuộc đời, con người, thiên nhiên và những giá trị tinh thần.

Chân dung Tô Đông Pha. Nguồn: Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc.

Tại Hoàng Châu, Tô Đông Pha không còn sống trong môi trường quan trường sôi động như trước. Ông phải thích nghi với cuộc sống giản dị, tự tìm cách duy trì sinh hoạt và dành nhiều thời gian cho sáng tác. Những trải nghiệm về sự cô độc, thất vọng, biến động và tự điều chỉnh tâm trạng đã góp phần hình thành một phong cách văn chương, nghệ thuật có chiều sâu hơn. Đây cũng là giai đoạn ông sáng tác nhiều tác phẩm nổi tiếng, thể hiện sự chuyển biến trong tư tưởng và cách nhìn về cuộc đời.

Hai tác phẩm thư pháp Tân Tuế Triển Khánh và Nhân Lai Đắc Thư của Tô Thức, còn gọi là Tô Đông Pha, được sáng tác trong bối cảnh ấy, vì vậy giá trị của chúng không chỉ nằm ở nội dung giao tiếp mà còn ở khả năng phản ánh trạng thái tinh thần của tác giả. Chúng còn là những tư liệu quý giúp hậu thế hiểu thêm về cuộc sống, tình bạn và tâm tư của nhà văn, nhà thư pháp nổi tiếng thời Bắc Tống. Hai bức thư hiện được ghép chung thành một quyển, lưu giữ tại Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đây là những thư từ Tô Đông Pha viết cho người bạn thân Trần Táo, tự Quý Thường, trong thời gian ông bị giáng chức và sống tại Hoàng Châu. Những dòng chữ không chỉ thể hiện sự giao tiếp đời thường mà còn phản ánh mối quan hệ thân thiết giữa hai người, từ chuyện gặp gỡ đầu năm đến những lời an ủi trước mất mát gia đình.

Bức thư "Tân tuế triển khánh thiếp", bút tích của Tô Đông Pha năm 1081. Nguồn ảnh: Tư liệu số hóa của Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh.

Lời chúc năm mới và cuộc hẹn gặp bạn bè

Bức Tân Tuế Triển Khánh được viết vào ngày mùng 2 tháng Giêng năm Nguyên Phong thứ tư, tức năm 1081. Trong thư, Tô Đông Pha gửi lời chúc năm mới, hỏi thăm sức khỏe và sinh hoạt của Trần Táo, đồng thời trao đổi về kế hoạch gặp gỡ trong dịp Tết Thượng Nguyên, ngày rằm tháng Giêng âm lịch.

Ông nhắc đến người bạn Lý Thường, tự Công Trạch, dự định sau Thượng Nguyên mới lên đường, có thể đến Hoàng Châu vào khoảng cuối tháng. Tô Đông Pha cũng chia sẻ việc xây dựng nơi ở vẫn chưa hoàn tất, bản thân ít ra ngoài nên có thể không tham gia được cuộc vui đêm hội. Những chi tiết nhỏ như chuyện sửa nhà, gửi đồ, nhờ chế tạo dụng cụ nghiền trà bằng gỗ cho thấy cuộc sống đời thường của ông vẫn diễn ra giữa hoàn cảnh bị lưu đày.

Bức thư còn đề cập đến việc gửi một số vật dụng và nhờ bạn bè hỗ trợ, thể hiện sự gần gũi, tin cậy trong quan hệ giữa những người trí thức đương thời. Qua đó, tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn là tư liệu phản ánh sinh hoạt, giao lưu văn hóa và đời sống xã hội thời Bắc Tống.

Bức thư chia buồn trước sự ra đi của người thân

Nếu bức thư đầu tiên mang không khí vui vẻ, thân tình của dịp đầu năm, còn Nhân Lai Đắc Thư lại thể hiện một sắc thái hoàn toàn khác. Tác phẩm được viết khi Tô Đông Pha nhận tin Trần Bá Thành, anh trai của Trần Táo, qua đời. Trước sự mất mát bất ngờ, ông bày tỏ sự đau buồn, tiếc nuối cho một người có tài năng, phẩm hạnh nhưng cuộc đời lại kết thúc quá sớm.

Trong thư, Tô Đông Pha nhắc đến tình cảm gắn bó giữa hai anh em Trần Táo, đồng thời khuyên người bạn thân cố gắng vượt qua đau thương. Ông cho rằng sinh tử, hợp tan vốn là quy luật thường tình của cuộc đời; nỗi đau dù sâu sắc cũng không thể thay đổi sự thật đã xảy ra. Điều quan trọng là người còn sống phải biết giữ gìn bản thân, nghĩ đến trách nhiệm gia đình và tiếp tục xây dựng tương lai.

Tô Đông Pha cũng giải thích rằng ông vốn muốn đến tận nơi để an ủi bạn, nhưng lo sự xuất hiện của mình sẽ khiến người đang đau buồn thêm xúc động, nên lựa chọn gửi thư. Những lời khuyên chân thành, thẳng thắn cho thấy ông không chỉ quan tâm đến cảm xúc trước mắt mà còn mong người bạn có thể dần lấy lại tinh thần, tiếp tục cuộc sống.

Cuối bức thư, ông bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể trực tiếp đến viếng người đã khuất, đồng thời gửi một chút rượu nhờ bạn thay mình dâng lên trong lễ tưởng niệm. Chi tiết ấy thể hiện tình nghĩa sâu sắc, vượt khỏi những lời xã giao thông thường.

Giá trị thư pháp và dấu ấn nghệ thuật của Tô Đông Pha

Hai tác phẩm được viết trên giấy bằng lối hành thư, với kích thước lần lượt khoảng 30,2 × 48,8 cm và 29,5 × 45,1 cm. Các nét chữ thể hiện sự tự nhiên, linh hoạt nhưng vẫn có độ chắc khỏe, cân đối. Nét bút chuyển động phóng khoáng, có sự biến hóa trong cách kết cấu chữ, tạo nên vẻ mềm mại mà không mất đi sự mạnh mẽ.

Đây được xem là những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách thư pháp Tô Đông Pha ở giai đoạn trưởng thành. Ông không quá gò bó vào khuôn mẫu mà chú trọng sự biểu đạt cảm xúc, kết hợp kỹ thuật với cá tính riêng. Chính sự tự nhiên trong từng nét chữ giúp những bức thư đời thường trở thành tác phẩm nghệ thuật có giá trị lâu dài.

Sau này, hai bức thư được đóng chung thành một quyển. Phần cuối có lời đề bạt của Đổng Kỳ Xương, cùng nhiều dấu triện của các nhà sưu tập nổi tiếng như Hạng Nguyên Biến và An Kỳ. Tác phẩm từng xuất hiện trong các sách ghi chép, nghiên cứu thư họa cổ như Mặc Duyên Hội Quán và Đại Quan Lục, góp phần khẳng định giá trị lịch sử, nghệ thuật và sưu tầm của bộ thư tích.

Hai bức thư vì thế không chỉ lưu giữ nét chữ của một danh nhân mà còn ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường: lời chúc đầu năm, cuộc hẹn bạn bè, nỗi đau mất người thân và sự chân thành trong cách đối đãi. Qua hơn 900 năm, những dòng thư ấy vẫn giúp người đọc cảm nhận một Tô Đông Pha gần gũi, giàu tình cảm, đồng thời cho thấy giá trị của thư pháp có thể vượt khỏi vẻ đẹp hình thức để trở thành chứng tích sống động của lịch sử và con người.

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