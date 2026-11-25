Khoảnh khắc những em nhỏ có rối loạn phổ tự kỷ tự tin tỏa sáng bên các nghệ sĩ xiếc trong chương trình "Ước mơ xanh"

Nghệ thuật gắn kết tình thân

Tại Nhà hát Múa rối Việt Nam, hai tác phẩm Cảm xúc Long Thành và Nghêu, Sò, Ốc, Hến đã thu hút đông đảo khán giả. Không khí tại rạp trong những buổi biểu diễn trở nên nhộn nhịp với sự hiện diện của nhiều gia đình đưa con nhỏ đi xem, những nhóm bạn trẻ cùng nhau thưởng thức nghệ thuật truyền thống. Với nhiều khán giả, đây là dịp khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật dân tộc qua những trải nghiệm trực tiếp, khác hẳn với việc xem qua màn ảnh nhỏ.

Lần đầu được chị gái rủ đi xem múa rối, Hoàng Anh (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây, tôi chủ yếu biết đến múa rối qua màn ảnh nhỏ, nhưng khi xem trực tiếp mới cảm nhận hết sức hấp dẫn của loại hình nghệ thuật này. Tôi thực sự ấn tượng trước sự khéo léo, tài hoa của các nghệ sĩ khi điều khiển những con rối chuyển động uyển chuyển, sống động như con người. Qua vở Nghêu, Sò, Ốc, Hến, tôi còn được biết đến nhiều hình thức múa rối như rối nước, rối dây, rối tay, rối chân... Mỗi loại hình có cách biểu đạt riêng, đòi hỏi các nghệ sĩ phải khổ luyện và phối hợp ăn ý để tạo nên những chuyển động đầy lôi cuốn”.

Cùng nhau đến nhà hát, các thành viên trong gia đình có thêm thời gian gần gũi, trò chuyện, chia sẻ cảm nhận về những gì vừa được xem. Qua mỗi lần cha mẹ đưa con đi xem múa rối, nghe hát dân ca hay thưởng thức một vở diễn, tình yêu nghệ thuật truyền thống cũng dần được vun đắp trong trẻ.

Tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chương trình Ước mơ xanh diễn ra ngày 20.11 đã để lại nhiều xúc động trong lòng khán giả. Cùng đứng trên sân khấu với các nghệ sĩ xiếc là những học sinh có rối loạn phổ tự kỷ đến từ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập Phúc Yên. Từ những động tác đu mình trên cao đến các màn tung hứng, các em đều thực hiện khá nhịp nhàng, chính xác. Để có được những phút giây ấy là cả một quá trình kiên trì tập luyện dưới sự hướng dẫn, động viên của thầy cô và các nghệ sĩ. Với cha mẹ, có lẽ niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy con tự tin thể hiện khả năng của mình trước đông đảo khán giả và được mọi người dành cho những tràng pháo tay cổ vũ.

Theo TS Phạm Hà Thương, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập Phúc Yên, trẻ có rối loạn phổ tự kỷ thường nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh và sự xuất hiện của người lạ. Bởi vậy, biểu diễn trên sân khấu lớn như Liên đoàn Xiếc Việt Nam là thử thách không nhỏ đối với các em. Một tiết mục chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng để các em quen với ánh đèn, âm nhạc, mạnh dạn thực hiện từng động tác trước đông đảo khán giả là cả một quá trình kiên trì tập luyện. Trong suốt thời gian ấy, sự kiên nhẫn của thầy cô, các nghệ sĩ và tình yêu thương, động viên của gia đình đã giúp các em từng bước vượt qua những trở ngại của bản thân, tự tin tham gia các hoạt động chung.

Để mọi người đều được thụ hưởng văn hóa

Một trong những ý nghĩa thiết thực của Ngày Văn hóa Việt Nam là tạo thêm cơ hội để mọi người được tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa, nghệ thuật, nhất là những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng cho biết, việc mời các em học sinh có rối loạn phổ tự kỷ tham gia biểu diễn xuất phát từ mong muốn tạo thêm cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho các em. Đây cũng là việc làm cụ thể theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, trong đó chú trọng bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của các đối tượng yếu thế. Mỗi đứa trẻ đều có những khả năng riêng. Với sự dìu dắt của thầy cô, tình yêu thương của gia đình và sự đón nhận của cộng đồng, các em có thể phát huy thế mạnh của mình, tìm thấy niềm vui trong nghệ thuật, từng bước tự tin hơn trong giao tiếp và hòa nhập xã hội.

“Chúng tôi mong muốn mở rộng cánh cửa để các em có thêm cơ hội đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn biểu diễn, được đón nhận và thụ hưởng những giá trị văn hóa bình đẳng như mọi người. Xã hội cần có sự đồng hành, yêu thương và tạo điều kiện để các em phát huy khả năng của mình”, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSND Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, việc lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam là niềm vui chung của đội ngũ nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa. Cách đây tròn 80 năm, ngày 24.11.1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Thành phố Hà Nội, đánh dấu một mốc son lịch sử, đặt nền móng cho đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa mới của đất nước.

Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, việc lựa chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa và những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật. Đây cũng là nguồn động viên để mỗi nghệ sĩ ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nỗ lực sáng tạo những tác phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của công chúng.

Niềm vui khi cả nhà cùng thưởng thức một vở diễn, niềm hạnh phúc của cha mẹ khi thấy con tự tin biểu diễn trước đông đảo khán giả cho thấy nghệ thuật có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống gia đình. Mong rằng sau dịp kỷ niệm này, sẽ có thêm nhiều chương trình nghệ thuật dành cho các gia đình, nhiều cơ hội để mọi trẻ em, nhất là những em cần được hỗ trợ, được tham gia và thụ hưởng văn hóa. Và việc cha mẹ đưa con đến nhà hát sẽ dần trở thành một nếp sinh hoạt đẹp trong mỗi gia đình.