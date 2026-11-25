Học cùng cộng đồng:

Kỳ 2 – Trước khi đón khách, người làng học nghề của nhau

KHÁNH CHI

Trước khi hướng dẫn khách tìm hiểu làng mộc Kim Bng, người dân Cẩm Kim (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) đã đến từng nhà, từng cơ sở sản xuất để nghe chuyện nghề của nhau. Những chuyến đi trong làng giúp họ biết ai có thể kể một câu chuyện, công đoạn nào nên cho khách quan sát và việc gì cần cùng nhau chuẩn bị trước khi đón một lớp học.

01

Đi một vòng làng trước khi dẫn khách

Một chiếc ghe thu nhỏ mở ra câu chuyện về nghề mộc và đời sống trên sông Thu Bồn. Để buổi học ấy diễn ra, người tổ chức phải biết nên đưa học sinh đến xưởng nào, gặp người thợ nào và dành bao lâu để các em xem, hỏi hoặc làm thử. Theo bà Bùi Thị Kim Cúc, đại diện HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch học tập cộng đồng Kim Bồng, việc chuẩn bị bắt đầu bằng những chuyến đi ngay trong làng.

Trải nghiệm sông nước làng quê Cẩm Kim

Bà Cúc cho biết bà con đã đến từng nhà, từng cơ sở sản xuất để nghe kể chuyện và tìm hiểu nghề của nhau. Qua những cuộc gặp ấy, họ biết thêm nhà nào còn giữ kỹ thuật cũ, nghề đã thay đổi ra sao và ai có thể hướng dẫn khi có đoàn đến. Sống cùng làng, nhiều người đã quen với tiếng đục gỗ hay hình ảnh người dệt chiếu đưa thoi. Đến tận nơi làm nghề, họ có dịp hỏi vì sao một công đoạn được làm theo cách ấy và chi tiết nào người ngoài khó nhận ra nếu chỉ đứng nhìn.

Đi chợ quê Kim Bồng, Cẩm Kim

Với tour thí điểm tại Cẩm Kim, cư dân cùng thiết kế hành trình, đưa khách đi trên sông Thu Bồn và nghe chuyện về làng quê, sông nước, nghề nghiệp của người Kim Bồng. Trên chuyến đò, người chèo đò có thể kể chuyện làng bên sông. Khi khách vào xưởng, người thợ có thể chỉ ngay trên vật đang làm để giải thích một thao tác.

Mỗi người góp vào buổi học bằng phần mình am hiểu.

02

Khi người dân góp ý cho bài làm của sinh viên

Người dân Cẩm Kim còn đi trao đổi ở Cù Lao Chàm, Cẩm Thanh và một số cộng đồng khác. Qua đó, bà con có dịp xem một nơi bảo tồn tài nguyên hoặc tổ chức đón đoàn cần những ai tham gia. Khi trở về, điều có thể đem ra bàn là làng mình có sẵn người và điều kiện nào để thử một cách làm tương tự.

Các đoàn sinh viên đến làng cũng mang theo câu hỏi và ý tưởng. Trong tài liệu hội thảo về du lịch học tập cộng đồng, TS Chu Mạnh Trinh cùng các tác giả Phan Công Sanh và Lê Nhương ghi nhận một buổi bà con Cẩm Kim xem xét, góp ý cho những ý tưởng của sinh viên về phát triển cộng đồng. Người dân có thể chỉ ra ý tưởng nào vừa sức, ai có thể đảm nhận và khâu nào cần xem lại trước khi đem ra làm.

Bà con Cẩm Kim trao đổi, góp ý về các ý tưởng phục vụ phát triển cộng đồng do sinh viên đề xuất. Ảnh tư liệu

Chẳng hạn, nếu sinh viên đề xuất một buổi học ngoài ruộng, người trồng rau có thể góp ý nên đến vào ngày nào để xem đúng công đoạn, việc gì các em có thể làm thử và khi nào ruộng phải dành cho sản xuất. Qua những câu hỏi của sinh viên, người hướng dẫn cũng có thể nhận ra chỗ cần giải thích kỹ hơn, như vì sao các hộ chọn lịch xuống giống hoặc cách chăm rau khác nhau.

03

Một buổi học phải vừa với ngày làm việc của làng

Khi nhận một lớp đến học, hợp tác xã và giáo viên có thể thống nhất câu hỏi chính của buổi học rồi trao đổi với người sẽ đón đoàn. Thợ mộc biết trong xưởng đang làm công đoạn nào và lúc nào có thể dừng tay để giải thích. Người trồng rau biết hôm ấy có việc gì ngoài ruộng. Nếu lịch của lớp không khớp với lịch làm nghề, hai bên có thể đổi buổi hoặc chọn một công việc khác để giới thiệu.

Học sinh trải nghiệm tại vườn rau hữu cơ Kim Hà, thôn Trung Hà, Cẩm Kim, trong chương trình Trại hè Hội An Kidventure. Ảnh: HTX KB

Sau buổi học, giáo viên có thể xem học sinh giải thích được gì từ vật thật và lời người thợ. Người đón đoàn cũng có thể góp ý chỗ nào các em hỏi nhiều, công đoạn nào mất quá nhiều thời gian chuẩn bị hoặc nhóm đông đến mức khó chỉ dẫn từng người. Nhờ vậy, lần sau làng và trường có căn cứ để sửa cách tổ chức.

Những chuyến đi học nghề của nhau giúp người Kim Bồng biết nên mời ai cùng chuẩn bị một buổi học. Khi các lớp đến thường xuyên hơn, câu hỏi tiếp theo là mỗi người có thể dành bao nhiêu giờ, ai hỗ trợ phần chuẩn bị và một xưởng có thể đón bao nhiêu học sinh trong lúc vẫn phải làm nghề.

(Còn tiếp)