Ngày 25/11, tại Đà Nẵng, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) tổ chức Hội nghị ABU CARE 13 lần thứ hai, kết hợp hội thảo đào tạo chuyên sâu về nâng cao năng lực xây dựng và sản xuất các chương trình truyền hình, phim tài liệu về di sản và văn hóa.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27/11, với sự tham gia của các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia truyền hình và đại diện các tổ chức phát thanh - truyền hình trong khu vực và quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VTV.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Duy Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), cho biết trong giai đoạn phát triển mới, VTV8 định hướng trở thành kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch. Đơn vị tập trung nâng cao chất lượng các thể loại chuyên sâu như phim tài liệu, ký sự văn hóa, chương trình trải nghiệm và sản phẩm truyền thông theo chuẩn mực quốc tế.

Theo ông, tham gia ABU CARE 13 là dịp để đội ngũ làm truyền hình khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp cận tư duy kể chuyện hiện đại, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác sản xuất, trao đổi bản quyền và hỗ trợ các đoàn làm phim nước ngoài tiếp cận thực địa tại Việt Nam.

ABU CARE là dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu của ABU, tạo diễn đàn để các đài truyền hình chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng sản xuất và thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị.

Tại hội nghị, bà Xiao Xiaowai, Giám đốc sản xuất điều hành CARE 13, đạo diễn, nhà sản xuất phim tài liệu của CGTN (Trung Quốc), chia sẻ về định dạng phim tài liệu chuyên đề văn hóa tổng hợp và cách vận dụng ngôn ngữ điện ảnh trong bảo tồn, kể chuyện về di sản văn hóa phi vật thể.

Bà Xiao Xiaowai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Trong khi đó, bà Nurashikin Zaharuddin, nhà làm phim, đồng sáng lập Happy Campers Productions (Malaysia), tập trung trao đổi về cách tìm kiếm câu chuyện có sức lan tỏa, khai thác góc nhìn con người, kinh nghiệm sản xuất thực địa và phát triển nội dung văn hóa phù hợp với nhiều nhóm khán giả, nền tảng truyền thông.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ xem, phân tích và trao đổi về phim tài liệu đến từ Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Hội nghị cũng tổ chức bình chọn, trao giải “Lựa chọn của các nhà sản xuất” (Producer’s Choice) nhằm ghi nhận những tác phẩm có chất lượng và dấu ấn sáng tạo nổi bật.

Ông Aoki Kazunori, Trưởng Ban Chương trình ABU, nhấn mạnh CARE 13 không chỉ là dự án hợp tác sản xuất mà còn là diễn đàn để các nhà làm phim nhiều quốc gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và tăng cường tình hữu nghị. Thông qua phim tài liệu, các tác phẩm có thể góp phần kết nối con người, thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức hội nghị cũng tạo điều kiện kết nối các nhà làm phim với hệ thống di sản phong phú của miền Trung, trong đó có Đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn cùng nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc.

Thông qua hội nghị và chương trình đào tạo, VTV hướng tới nâng cao năng lực đội ngũ làm truyền hình, thúc đẩy sáng tạo trong xây dựng các sản phẩm về di sản, văn hóa, kết hợp chiều sâu tư liệu, ngôn ngữ điện ảnh và công nghệ truyền thông hiện đại.