Liên hoan phim Nhật Bản 2026 mang đến 10 tác phẩm phục vụ công chúng Việt Nam - Ảnh: BTC.

Liên hoan phim Nhật Bản 2026 (JFF2026) diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM và Đà Nẵng từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027. Các bộ phim được tuyển chọn từ nhiều thế hệ nhà làm phim, mang đến những góc nhìn đa dạng về đời sống, văn hóa và xã hội Nhật Bản.

Mở màn chương trình là “Những cô gái Hula” (Hula Girls) của đạo diễn Lee Sang-il. Nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt, bộ phim trở lại màn ảnh rộng với phiên bản phục chế 4K. Lấy bối cảnh một thị trấn khai khoáng tại Fukushima trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế, tác phẩm kể câu chuyện về nghị lực, tinh thần cộng đồng và niềm hy vọng. Cùng góp mặt trong chương trình là “Quốc bảo” (Kokuho), bộ phim mới nhất của đạo diễn Lee Sang-il.

Danh sách phim năm nay còn có “Thị trấn ống khói: Tháp đồng hồ ước hẹn”, phim hoạt hình mới của STUDIO4°C; “Quân cờ cuối cùng”, chuyển thể từ tiểu thuyết của Yuzuki Yuko, kết hợp yếu tố trinh thám với thế giới cờ Shogi; và “Thu nhỏ anh trai”, từng được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan và Tokyo.

Một số tác phẩm đưa khán giả đến với những sắc thái văn hóa địa phương. “Phong vị chân tâm”, phim đầu tay của đạo diễn Haga Kaoru, khai thác câu chuyện gìn giữ bản sắc Okinawa. “Bức thư tình cuối cùng” và “Tokyo Taxi” (Chuyến xe tìm về ký ức) xoay quanh ký ức, thời gian và sự kết nối giữa con người.

Trong khi đó, “Tôi có thể nhìn thấy chúng” kết hợp yếu tố siêu nhiên và hài hước theo phong cách manga; “Sát thủ về vườn” chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên, mang màu sắc hành động - hài.

Tại Hà Nội, liên hoan phim diễn ra từ ngày 11 – 26/12 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; Hải Phòng từ ngày 25 – 27/12 tại rạp Galaxy Hải Phòng; TPHCM từ ngày 8 – 23/1/2027 tại rạp Galaxy Nguyễn Du và Đà Nẵng từ ngày 22 – 24/1/2027 tại rạp Galaxy Thanh Khê - AEON Đà Nẵng.