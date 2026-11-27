Tại tiệc cưới, Lý Nhã Kỳ chọn đầm dạ hội cúp ngực, có phần thân đính đá và sequin, phom ôm cùng tà dài. Cô kết hợp trang phục với clutch màu vàng kim, hoa tai ngọc trai và trang điểm tông nhẹ.

Nữ nghệ sĩ chụp ảnh cùng cô dâu, chú rể và trò chuyện với các khách mời. Chứng kiến Vũ Thịnh và Fanny Trần tổ chức hôn lễ, cô bày tỏ niềm vui khi hai người đi đến quyết định xây dựng gia đình sau nhiều năm bên nhau.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ, câu chuyện của cặp đôi khiến cô nghĩ đến sự chân thành và kiên trì trong tình yêu. Dù từng trải qua những giai đoạn khó khăn và có thời gian chia tay, cả hai đã nối lại tình cảm, tiếp tục đồng hành trước khi tiến đến hôn nhân.

Gửi lời chúc đến hai em, nữ nghệ sĩ mong Vũ Thịnh và Fanny Trần giữ được sự thấu hiểu, biết chia sẻ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Theo cô, bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, đời sống vợ chồng còn cần sự đồng lòng khi gặp khó khăn.

Vũ Thịnh sinh năm 1995, là thành viên nhóm nhạc The Wings, từng tham gia chương trình Anh trai say hi mùa đầu tiên. Fanny Trần tên thật là Trần Y Phụng, sinh năm 1997 tại TP.HCM, được biết đến với vai trò streamer trước khi hoạt động ca hát và diễn xuất.

Cả hai quen biết, hẹn hò từ khi chưa gia nhập showbiz. Trong 9 năm qua, mối quan hệ của họ từng có thời gian gián đoạn. Năm 2018, khi Fanny tham gia chương trình Giai điệu chung đôi, cô được một bộ phận khán giả ghép đôi với người khác.

Theo chia sẻ của cặp đôi, những phản ứng từ công chúng đã tạo áp lực lên chuyện tình cảm, khiến họ quyết định chia tay và trở lại làm bạn.

Năm 2021, Vũ Thịnh và Fanny Trần tái hợp thông qua chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Sau khi nối lại tình cảm, cả hai tiếp tục gắn bó và đi đến quyết định tổ chức đám cưới.