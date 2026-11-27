Tối 26/11, Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi gây chú ý trên thảm đỏ khai mạc Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 ở Hà Nội. Ba người đẹp diện trang phục đồng điệu, tông màu rực rỡ.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 đều có những dự định mới. Hoa hậu Trúc Linh vừa tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Marketing TPHCM, cô dự định theo đuổi lĩnh vực quản lý và diễn giả. Trong khi đó, Á hậu Châu Anh và Vân Nhi đều mong muốn thử sức với nghệ thuật sau những dự án đầu tay. Châu Anh tham gia trong MV Công tử văn thơ của Mono. Vân Nhi có vai diễn điện ảnh đầu tay trong phim Chuyện tình Khau Vai.

NSƯT Việt Anh - diễn viên Quỳnh Nga sánh vai trên thảm đỏ. Sau khi công khai chuyện tình cảm, bộ đôi thường xuất hiện tình tứ bên nhau ở các sự kiện.

Diễn viên Lan Phương cùng con gái út, bé Mia gây chú ý trên thảm đỏ. Lan Phương nhận xét dù mới hai tuổi, Mia đã có tính cách điệu đà, thích váy áo và thường chủ động chọn trang phục khi muốn đi cùng mẹ.

NSND Minh Hòa và NSND Thu Hà cùng chọn trang phục chất liệu nhung trên thảm đỏ.

Á hậu Mai Ngô, diễn viên Hồng Diễm diện trang phục có phong cách và màu sắc đối lập trên thảm đỏ.

Diễn viên phim Mưa đỏ Nguyễn Phương Nam và diễn viên Thanh Sơn lịch lãm, nam tính tại sự kiện.

Hoa hậu Bảo Ngọc, H'Hen Niê đảm nhận vai trò vedette khi trình diễn cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Đức Hùng. Hai người đẹp gây chú ý khi diện sắc màu đối lập đen - trắng trên sàn diễn.

H'Hen Niê trình diễn những thiết kế tông màu đen - trắng, kiểu dáng 3D, đính lông vũ cầu kỳ.

Hoa hậu Bảo Ngọc thần thái sắc lạnh trên sàn diễn.

Khởi nguồn từ nỗi hoài niệm và những trăn trở khi mùa đông những năm gần đây dường như đến muộn hơn, cũng vội vã rời đi hơn, nhà thiết kế gửi gắm tình yêu dành cho mùa lạnh - mùa không chỉ gợi nhớ những cơn gió heo may, mà còn đánh thức niềm mong mỏi được gặp gỡ, sum vầy.

Bước sang mùa thứ 22, sự kiện đề cao tinh thần chuyển động không ngừng của thời trang thông qua sự giao thoa giữa các thế hệ nhà thiết kế, từ những giá trị được bồi đắp qua thời gian đến những tư duy sáng tạo đầy mới mẻ. Tinh thần đổi mới được khẳng định ngay trong đêm khai mạc khi vị trí trình diễn mở màn được trao cho ba nhà thiết kế trẻ cùng màn xuất hiện ấn tượng của ca sĩ Tóc Tiên.

Ca sĩ Tóc Tiên diện bộ váy màu trắng, thiết kế 3D lạ mắt khi sải bước trên sàn diễn.

Lấy sắc trắng làm chủ đạo, những thiết kế tạo ấn tượng với đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật tạo khối điêu khắc đầy tính nghệ thuật cùng phần đuôi váy uyển chuyển theo từng chuyển động.

Những thiết kế ấn tượng dành cho nam giới được giới thiệu trong chương trình.